Congo-Kinshasa: 2ème édition de "Redakin" du 20 au 30 septembre - MNRDC - Jackson Lohanga lance officiellement la série d'activités

Au cours d'une conférence de presse tenue au Musée national de la RDC (MNRDC), le coordonnateur provincial de la Rencontre des danseurs de Kinshasa (Redakin), Jackson Lohanga, a procédé au lancement officiel de ce grand festival de danse, qui se déroule du lundi 20 au jeudi 30 septembre prochain, à travers plusieurs sites à Kinshasa.

"Ce festival, est une rencontre de plusieurs danseurs de Kinshasa, des autres villes du Congo et d'ailleurs. A cet effet, cette cérémonie est basée sur la thématique, "Danse culturelle éducative socioéconomique et le développement durable et la deuxième sur la rumba congolaise", a déclaré le coordonnateur Jackson.

Dans cette optique, le coordonnateur explique le déroulement de cette festivité. "Dès ce mardi 21 septembre, les ateliers commencent avec les jeunes de 18 à 35 ans, qui vont leur apprendre les techniques sur la Rumba congolaise avec la chef des travaux Lisette Simba, la gestion des entreprises culturelles, une danse culturelle à l'Ina et tant d'autres, du 28 au 29 au centre culturel et le 30 septembre prochain, nous aurons une manifestation populaire au centre congolais le Zoo", a-t-il précisé.

Par ailleurs, Madame Lisette Simba explique, sur la Rumba congolaise.

"La danse est considérée toujours dans le sens péjoratif, surtout la rumba congolaise, certaines personnes pensent que la danse est réservée seulement aux filles et garçons qui n'ont pas fait des études. Alors que c'est faux, moi par exemple, je suis danseuse et chef des travaux à l'université. La danse ne peut avoir de la valeur que lorsqu'on a étudié", a-t-elle dit. Avant d'ajouter ; "voilà pourquoi nous lançons un appel aux jeunes filles et garçons de commencer avec les études, car, il est possible de danser et étudier, soit faire des études sur la danse, question d'être utile à la société".

Le coordonnateur Jackson appelle le gouvernement de soutenir les idées qui vont dans le sens promouvoir la culture congolaise.