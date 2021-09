Congo-Kinshasa: 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU - Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections en 2023

Au sujet des élections, le président de la République a été clair. Sans ambages ni détours, il a confirmé qu'il y aura bel et bien élection libre, démocratique et transparente en 2023. Ceci ne sera possible qu'avec la paix, a nuancé le chef de l'Etat dans son discours du 21 septembre, au premier jour de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a souligné l'importance que revêt un climat de paix et de sécurité dans le progrès des Nations unies et, surtout, dans l'organisation des élections. « Le peuple congolais a besoin de la paix et de la sécurité pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la RDC. Ce qui contribuera davantage à l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévus pour 2023 », a-t-il déclaré.

Dans son allocution d'une quarantaine de minutes dont plus de la moitié consacrée à l'Afrique pour laquelle il est le président en exercice de l'Union africaine (UA), Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a fait le plaidoyer pour le continent et pour son pays. D'entrée de jeu, le cinquième président de la RDC a fait l'état des lieux de la stratégie continentale commune contre la covid-19. L'Afrique, a-t-il dit, a créé un Fonds de réponse à la covid-19 et a lancé une plate-forme de fournitures médicales pour garantir à tous ses pays, l'accès aux équipements et fournitures nécessaires.

Tout en reconnaissant le faible taux d'accès au vaccin et face aux méfaits du virus, le président en exercice de l'Union africaine (UA) a proposé un plan en cinq points. Il s'agit d'augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas des produits de laboratoires requis; d'assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades; de généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locale. « C'est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments », a-t-il lancé. Le quatrième pointe est d'encourager la recherche médicale et d'accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires et le cinquième, de soutenir les politiques de réforme des structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement.

Le président de l'UA s'est aussi fait le porte-parole du sommet de Paris sur la relance des économies africaines. « Il est nécessaire que les Nations unies et ses États-membres appuient l'objectif du Sommet de Paris, d'atteindre cent milliards de DTS pour l'Afrique, grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches », a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi. Tout en fustigeant la montée en puissance des groupes terroristes en Afrique, la RDC, a-t-il indiqué, soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme reposant sur les piliers ci-après : l'adoption des politiques sécuritaires concertées; le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires; le respect des droits de l'Hommes; la prévention.

Sur la politique intérieure, le président congolais a rappelé les efforts entrepris pour lutter contre l'insécurité à l'est du pays. « Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment : la neutralisation de plusieurs centaines des miliciens ; les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés ; la récupération de plusieurs armes et munitions par les Fardc ; le démantèlement de plusieurs réseaux de trafics illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers ; la récupération de nombreuses localités de l'est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles ; la libération de nombreux otages autrefois détenus par les Groupes armés, dont les ADF ; la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives ; et la réduction sensible des incursions contre la population civile », a précisé le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo.