Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Ségolène Guyon expose à la galerie Musée Cercle africain

Ouverte le 7 septembre dernier, l'exposition « Figures d'ici et d'ailleurs » de l'artiste peintre prendra fin le 26 septembre, au Musée Cercle africain de Pointe-Noire.

Dans son objectif de faire la promotion de l'art en général et de la peinture en particulier, la galerie Musée Cercle africain, qui s'apprête à organiser en décembre prochain la troisième édition de l'art pictural du Congo, initie des activités artistiques et culturelles qui mettent en lumière les artistes et les différentes activités menées dans divers domaines.

C'est dans cette optique que Ségolène Guyon, artiste-peintre, expose au musée Cercle africain. Elle présente les figures du monde entier, des personnes de tout âge, de toutes origines, bref un voyage à travers le monde. « Cette exposition est une incitation au voyage au travers des figures de tous horizons. 70 % des œuvres exposées ont été peintes ces deux dernières années. Ce sont des figures qui m'ont inspiré dans la mesure où j'ai eu l'impression d'être en contact avec des personnes pendant la longue période du confinement où nous étions tous isolés, chacun chez soi », a dit Ségolène Guyon.

Plus d'une soixantaine d'œuvres d'art meublent le hall d'exposition du musée Cercle africain. Des œuvres essentiellement produites en petits formats avec une prépondérance à la monochromie quoique certaines de ces œuvres ont des fonds colorés donnant ainsi plus de profondeurs à chacune d'elles. « Après avoir fait beaucoup de peinture à l'huile et de peinture à l'acrylique, j'évolue aujourd'hui plus sur les matières avec le crayon, le pastel, l'encre de Chine, le fusain, j'aime aussi faire ce mélange de matières. Les collages m'ont permis de donner de la profondeur, du mystère et une histoire à chacune d'elles. C'est une évolution dans mon cheminement de création, je suis plus libérée dans mes œuvres », a t-elle ajouté.

Née en 1965 en France d'une famille d'artistes, Ségolène Guyon s'installe à Pointe-Noire en 2001. Aux côtés de l'artiste-peintre Trigo Piula, elle s'initie à la technique de la peinture à l'huile, avec des thèmes très avariés (animalier, transparence, scène d'intérieur... ). En 2004, elle participe à une exposition collective d'un atelier au Centre culturel français. Sa première exposition intervient en 2006 au cours de laquelle elle va étoffer son registre avec le collage, le fusain, l'acrylique... utilisés sur ses toiles avec des thèmes comme Retour de voyage, portrait, nature morte. Récemment, elle s'est lancée dans la sculpture argile et mosaïque, un nouveau moyen pour elle de donner du relief à ses œuvres et d'élargir sa palette de compétences techniques. En 2019, elle a exposé au Musée du Cercle africain de Pointe-Noire. « L'art distingue l'être humain de l'animal, je profite de ce cadeau pour développer ma sensibilité », aime t-elle répéter.