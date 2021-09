Congo-Brazzaville: Ponton awards 2021 - La liste des nominés dévoilée

La deuxième édition de la soirée du mérite ponténégrin, dénommée Ponton Awards 2021, a lieu le 25 septembre au Rocher des Ages, à Pointe-Noire.

Le comité dirigé par Gildas Bakala, président directeur général de l'agence Prescom Media, organisatrice de l'événement, a rendu publics les différents nominés dans les quatre catégories en lice cette année, au cours d'une conférence de presse animée le 20 septembre.

En compagnie de M. Loembé, responsable du pôle des activités Le Rocher des âges, site qui va abriter l'événement, et d'Armand Kani Okoko, président du jury des Ponton Awards 2021, Gildas Bakala a dévoilé les noms des différents nominés. Ce sont : catégorie excellence entrepreneuriat : Kiki Lawanda, Wilfrid Yann Jacques Junior Bouiti, Shopa Music ; catégorie modèles artistiques : Michael Gandoh, Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah ; Catégorie excellence jeunesse : Espoir d'Ameida Nanikamba, Tony Verdes Mants Louamba ; Catégorie excellence sport : Synergie sport, école Foot Nathalys.

Contrairement à la première édition qui a eu lieu l'année dernière où le jury avait à choisir entre vingt-cinq nominés, cette année, il se prononcera sur neuf nominés d'où sortiront les quatre primés dans les quatre catégories en lice. Cela n'enlève en rien le mérite et la qualité de ceux qui obtiendront le graal samedi prochain, a rassuré Gildas Bakala, eu égard à l'engouement suscité lors des votes par whatsapp lancés le 16 août dernier et qui ont pris fin un mois plus tard. En effet, pendant près d'un mois, les différents participants qui ont fait acte de candidatures et ceux proposés par l'organisation ont été présentés sur les médias locaux et sur les différentes plateformes internet mises à leur disposition par les organisateurs. Ce qui a permis au public de les connaître et de se prononcer et au jury de trancher en toute impartialité. Ainsi, le verdict qui sera rendu public samedi prochain reflète bien le mérite de tout un chacun comme le dit le crédo de l'événement« Vos actions ne seront plus ignorées ».

Pour M. Loembé, le responsable du pôle d'activités Le Rocher des âges, son espace est prêt pour offrir aux Ponténégrins une soirée à la hauteur de l'événement avec toutes les commodités nécessaires recherchées par la clientèle.

Les Ponton Awards récompensent les personnes physiques et morales évoluant à Pointe-Noire et qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. A travers cette activité, les organisateurs veulent mettre en valeur les Ponténégrins méritants, passionnés et talentueux dans leurs domaines qui ont des idées novatrices et un impact social. Ils plébiscitent les lauréats dans cinq catégories, à savoir l'excellence entrepreneuriale (idées novatrices, impact social, passion), l'engagement jeunesse (implication dans l'orientation et la formation de la jeunesse, participation au développement), l'excellence sport (idées novatrices, impact social, passion), modèle artistique (influence positive, orientation éducative, création).

Des lauréats distingués recevront en plus du trophée et du diplôme divers dons offerts par les partenaires et sponsors de l'événement.