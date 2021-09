Sénégal: Signature de l'initiative Deep Decarbonization Pathways, jeudi

Dakar — Le Sénégal et l'Agence française de développement (AFD) vont signer, jeudi, le protocole d'entente de l'initiative Deep decarbonization pathways (DDP) qui vise à élaborer des trajectoires de développement sobres en carbone et résilientes à l'horizon 2050.

Selon un communiqué transmis à l'APS, le protocole d'entente encadrant les activités de cette initiative sera signé conjointement par la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et le directeur de l'AFD à Dakar, Alexandre Pointier.

L'AFD, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et le ministère du Pétrole et des Energies, collabore avec l'Institut des relations internationales et du développement durable (IDDRI) et Enda Energie pour la mise en œuvre au Sénégal de l'initiative Deep Decarbonization Pathways (DDP).

Selon le communiqué, cette initiative, financée par la facilitée 2050 de l'AFD, "s'appuie sur un réseau de recherche de premier plan qui regroupe 36 pays".

Elle vise à "accompagner les Etats et les acteurs non étatiques à définir les stratégies qui permettront d'orienter les économies et les sociétés vers un monde neutre en carbone d'ici la seconde moitié du siècle".

Le communiqué souligne que le Sénégal, par sa situation en zone sahélienne et côtière, "figure parmi les pays considérés comme étant très vulnérables aux impacts du changement climatique".

Ainsi, le Sénégal "a souhaité la mise en œuvre de l'initiative DDP afin d'initier cet exercice stratégique de co-construction de trajectoires de développement sobres en carbone et résilientes au changement climatique à horizon 2050, en s'appuyant sur un diagnostic clair des atouts et des défis dans le pays".

Le texte rappelle qu'en ratifiant l'Accord de Paris, le gouvernement du Sénégal "s'est engagé non seulement à contribuer à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre, mais également à identifier les mesures et actions nécessaires pour s'adapter aux impacts actuels et futurs du changement climatique".

L'initiative DDP "est déterminante", puisqu'il s'agit "d'identifier des solutions permettant aux populations et aux acteurs économiques d'accéder aux services nécessaires au développement du Sénégal tout en maîtrisant l'augmentation à terme des émissions de gaz à effet de serre associées".