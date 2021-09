Madagascar: Septième art - Le film « Mahaleo » en tête d'affiche chez Cinepax

Un récit ancré dans la réalité, illustrant avec brio l'humilité et la passion de ces sept génies de la musique malgache, celui raconté à travers le film-documentaire « Mahaleo» inspire. Voici plus de quinze ans maintenant que les deux cinéastes émérites que sont César Paes et Raymond Rajaonarivelo nous ont embarqués à découvrir les coulisses d'une aventure mélodieuse aux côtés de ce groupe mythique qu'est Mahaleo.

C'est en 2005 en effet que Laterit Production entame le projet d'accompagner la bande à Dama, Bekoto, Charle, Nono, Raoul et évidemment Fafah, ainsi que Dadah dans leur périple musical. Une initiative qui fut alors autant saluée par les fans que les critiques, car le film-documentaire en question fut entre autres récompensé par le « Prix du Public & Ile d'Argent », au Festival international du Film Insulaire, mais aussi le prix du « Meilleur documentaire » au Festival Regards sur le cinéma du Sud à Rouen dans l'Hexagone.

Voici donc que le grand public et surtout les inconditionnels de Mahaleo peuvent à nouveau avoir l'occasion de le redécouvrir dans les meilleures conditions, cette fois au Cinepax Madagascar sis au Tana Water Front Ambodivona. L'œuvre de Paes et Rajaonarivelo y sera présentée en avant-première ce 24 septembre à 19h, le tout précédé d'un miniconcert avec Dama et Bekoto selon la programmation.

« C'est un film qui nous tient particulièrement à cœur, un projet auquel on s'attache vraiment et dont on est très fier. Que ce soit cette petite fille, mais également ce village sur l'affiche, ce film nous rappelle le bon vieux temps » confie Bekoto face à la presse. « C'est à Fafah que j'avais confié en premier l'idée du projet du film autour d'un café ou d'un verre, lors de leur passage dans l'Hexagone. Il a fait preuve d'une grande bienveillance et de calme à notre écoute, puis il a évoqué avec enthousiasme l'idée aux autres membres du groupe et depuis, ils résident à tout jamais dans nos vies », se rappelle MarieClémence Paes, productrice chez Laterit Production dans une précédente interview.

Bekoto pour sa part de rappeler que le groupe a également hâte de retrouver son public, dans le cadre du grand concert qu'il peaufine pour le mois de novembre à Antsahamanitra. « Soyez avec nous ! Soyez au rendez-vous !» affirme-t-il.