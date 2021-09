Madagascar: Eddy Ramanirabahoaka diaspora malgache - Un colloque national pour la résolution de crise

Selon lui, le mandat du président de la République doit être ramené à sept ans renouvelable une seule fois à l'instar de la première et de la deuxième République. Et ce, à partir de la prochaine élection présidentielle en 2023

Eddy Ramanirabahoaka, membre de la diaspora malgache en France, interpelle le Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), le Conseil des Eglises Chrétiennes de Madagascar (FFKM), les partis politiques, la Coalition des Organisations de la Société Civile, les Raiamandreny ara-drazana, à organiser un colloque national en vue de trouver des solutions face à la recrudescence actuellement de la zizanie entre les politiciens. " Il est opportun d'arrêter l'hémorragie de l'animosité entre les opposants, entre les tenants et entre les gouvernants, et évidemment entre l'opposition et le gouvernement ", a-t-il martelé.

Mandat modifié. Et lui de souhaiter qu'à l'issue de ce colloque national, la révision de la Constitution, du code électoral et des partis politiques figurera parmi les recommandations. En effet, ce membre de la diaspora a déjà mentionné la nécessité de modifier certains articles de la Constitution en l'occurrence l'article 45 qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Pour l'émergence de Madagascar et face au nouvel ordre économique mondial caractérisé par l'Agenda 2030 de la résolution de l'Organisation des Nations Unies (ONU), le président de la République en exercice aura plus de temps pour mener à terme son projet de société avec ce mandat modifié, a-t-il souligné. L'histoire nous montre que les anciens présidents de la République, Albert Zafy, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina n'ont pas pu terminer leur programme avec le mandat de cinq ans renouvelable une seule fois à cause des conditionnalités du déblocage de fonds des bailleurs traditionnels.

Réforme. Et lui d'ajouter que Madagascar n'a pas pu satisfaire aux Objectifs de Développement Durable (ODD) notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté, l'accès à l'eau salubre et l'assainissement, à une énergie propre et à un coût abordable et également à une éducation de qualité, la promotion de la santé et du bien-être des populations et des travailleurs et de même pour l'innovation et les infrastructures durables.

Devant cette situation, Eddy Ramanirabahoaka a suggéré l'adoption d'une politique étrangère en l'occurrence dans le soutien pour la réforme de l'ONU par le biais de la mise place d'un pays africain permanent au sein du Conseil de Sécurité. Et lui de conclure avec la nécessité pour tous les citoyens malgaches d'unir leur force pour combattre les différents fléaux.