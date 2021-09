Madagascar: Projet PRODUIR - Des permis environnementaux délivrés par l'ONE

La concrétisation de PRODUIR ou Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du grand Antananarivo entend générer des impacts rapides pour la population de la capitale malgache.

Une avancée majeure dans la mise en œuvre du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du grand Antananarivo. L'Office Nationale de l'Environnement (ONE) vient de procéder à la délivrance de permis environnementaux concernant les travaux définis dans le cadre du projet en question. L'ONE a ainsi délivré des permis environnementaux pour les travaux de confortement des digues de l'Ikopa et de la Sisaony le 03 mai 2021. Un autre permis environnemental a également été octroyé pour les travaux de curage du canal C3, de la mise en dépôt des boues de curage dans le site de confinement situé à Iarinarivo ainsi que les travaux du site de réinstallation d'Andavamamba.

Il conviendrait de noter que le projet concerne la Commune urbaine d'Antananarivo (arrondissement I, IV et VI) et les communes périphériques telles que Bemasoandro, Andranonahoatra, Anosizato Andrefana et Iarinarivo. Ces dernières devraient également bénéficier de « travaux urbains à impacts rapides tels que la construction d'infrastructures comme les lavoirs, les infrastructures sportives », si l'on se réfère aux dires de Rita Ravelomanalina, coordonateur de PRODUIR lors d'une interview accordée au quotidien Midi Madagasikara le 8 juin dernier.

En sus. Il conviendrait de rappeler que le projet vise essentiellement à lutter contre l'inondation. Un fait qui touche « plusieurs quartiers de la Capitale et qui est amené à être de plus en plus important à cause du changement climatique et de l'occupation foncière ». Pour ce faire, le projet entend améliorer les infrastructures de canaux, de drainage et d'assainissement. D'autres travaux entrent également dans le cadre de ce projet et touchent tous les sites. Pour le site de confinement des boues situé à Iarinarivo par exemple, les travaux toucheront surtout l'élargissement de la digue reliant Ambatomainty et Antanantanana, la réfection de la piste de desserte de la commune d'Iarinarivo, et la construction d'un bâtiment communautaire. Le projet devrait également contribuer à promouvoir l'électrification de la commune. Pour le site d'Andavamamba et celui du canal C3, la construction de bassins lavoirs et de bornes fontaines, de voies piétonnes et d'un marché sont prévues.