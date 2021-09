Madagascar: Cinématographie - Mahaleo, en avant-première au Cinépax ce vendredi

« C'est un monument du groupe Mahaleo » tels étaient les mots de Bekoto, membre fondateur du groupe Mahaleo au sujet du film lors du point de presse qui s'est tenu hier au Cinépax Ambodivona. Le film sera projeté dans la salle du Cinépax en avant-première ce vendredi 24 septembre à 19 h.

Mahaleo fait partie du patrimoine musical national. Pour Bekoto « c'est un état d'esprit, une manière d'être, et non plus un groupe de musique ». Le groupe a traversé les cinq républiques qui se sont succédé. Au bout de cinquante ans d'existence et de musique, Mahaleo n'a pas encore terminé d'éduquer, de divertir et de promouvoir Madagascar tant à l'international que local. A l'aube du concert de célébration des cinquante ans du groupe, le film Mahaleo sera projeté en avant-première au Cinépax du Tana Water Front Ambodivona ce vendredi 24 septembre 2021. « Ce n'est pas du cinéma », déclarait Fafah autrefois au sujet de ce long métrage, le film met à nu la bande des sept et leur vie familiale. Un film signé Paes et Rajaonarivelo et qui met en scène la vie privée de Dama, Bekoto, Charle, Fafah, Dadah, Raoul et Nono. Avec ce Mahaleo, les fans et ceux qui ne connaissent pas encore le groupe peuvent aller au-delà des chansons pour y comprendre la genèse de la bande.

Concert inédit. Bekoto, qui a fait le déplacement d'Antsirabe pour l'occasion, a expliqué que le fameux concert annoncé récemment se tiendra le 07 novembre 2021. Il s'agit d'un concert du groupe Mahaleo, même s'il ne reste plus que lui et Dama. Ce spectacle comprendrait deux parties, une partie assurée par les deux membres vivants de la formation initiale, et une autre avec des invités. Mais en attendant, un concert privé sera offert par Dama et Bekoto lors de la première diffusion nationale du film au Cinépax ce vendredi.

Pour ceux qui ne pourront pas assister à la projection de ce vendredi, sachez que le film sera au programme du Cinépax dès la semaine prochaine. Quant aux plus curieux, voici le synopsis de Mahaleo proposé par ses réalisateurs : « Les chansons des Mahaleo ont été le levain du soulèvement de 1972 qui a provoqué la chute du régime néo-colonial à Madagascar. Aujourd'hui, elles continuent de bercer la vie des Malgaches. En malgache, « Mahaleo » signifie libre, indépendant et autonome. Les sept musiciens du groupe ont toujours refusé le show-business malgré les trente ans de succès, et ont choisi de s'engager dans le développement de leur pays. Ces précurseurs du blues malgache sont aussi médecin, chirurgiens, agriculteur, sociologue, ou député... Guidé par la force et l'émotion de leurs chansons, le film est un portrait de Madagascar aujourd'hui. ».

Tout est connu de Mahaleo, mais beaucoup reste à découvrir. D'ailleurs, de nombreuses autres compositions du groupe n'ont pu être dévoilées au grand jour. Ce film est une partie de ces choses qui nous en diront plus sur le groupe mythique. Le reste, l'histoire nous l'a déjà raconté.