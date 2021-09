Madagascar: Océan Indien - Cours spécial pour les diplomates

Le premier cours spécial pour les diplomates de la région de l'océan Indien (IOR) se tiendra au Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), Ministère des Affaires étrangères, New Delhi, du 20 septembre au 1er octobre 2021. 35 diplomates de 6 pays de l'IOR, à savoir les Comores, Madagascar, les Maldives, Maurice, les Seychelles et le Sri Lanka participent au programme.

Partenariat pour le développement. Le cours spécial a été inauguré le 20 septembre 2021 par M. Arun K. Chatterjee, Doyen (SSIFS). Sa durée est de deux semaines et comprendrait des modules sur le système politique indien et la politique étrangère, les problèmes maritimes contemporains, les défis et les stratégies, l'aide humanitaire et les initiatives de secours en cas de catastrophe, le cadre international dans le cadre de la CNUDM, la diplomatie multilatérale, la diplomatie économique et commerciale, le protocole diplomatique et la communication, les compétences en négociation, coopération en matière de partenariat pour le développement, défis et réponses au changement climatique, diplomatie de la santé, gestion des catastrophes, etc.

En outre, dans le cadre de leurs voyages d'étude, les diplomates entreprendraient des visites au Rashtrapati Bhavan et à la commission électorale de l'Inde et à Gandhi Smriti. Le cours comprend des visites d'étude des monuments historiques et culturels afin de découvrir le riche patrimoine culturel de l'Inde.

Effort commun. Tout au long de l'histoire, les eaux de l'océan Indien ont rapproché les pays riverains dans leur quête d'une plus grande coopération et d'un effort commun. L'Inde considère les pays de la région de l'Océan Indien (IOR) comme ses principaux voisins et partenaires maritimes. La politique de l'Inde visant à favoriser une coopération plus importante et significative avec eux est fondée sur la vision SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) du Premier ministre. Ce tout premier cours spécial favorise davantage la compréhension mutuelle et la coopération entre les pays de l'IOR et contribuera également à faire connaître cette région comme modèle de « Paix, Progrès et Prospérité » pour tous.