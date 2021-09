Congo-Kinshasa: A peine deux mois à la tête de la CNSS - Jean-Simon Mfuti - Une gestion qui produit des résultats encourageants

Porté à la tête de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) depuis deux mois après le passage de l'Inspection Générale des Finances et les mesures conservatoires qui s'en sont suivies, Jean-Simon Mfuti, Directeur Général a.i, a imposé une discipline dans la gestion de cet établissement public, au point qu'à ce jour, les résultats sont plus qu'encourageants.

Ce fils-maison de la CNSS qui a gravi honorablement tous les échelons a, aussitôt installé, entamé une visite d'inspection dans différents sites de cet établissement public, en mettant en garde les locataires insolvables, maximisation des recettes oblige.

Bien plus, il construit un mur mitoyen avec l'ancien bâtiment du ministère du Travail et l'immeuble CNSS où il érige une clôture de 250 m de long. Côté organisation de la CNSS, une mesure consensuelle entre le Conseil d'Administration et le comité de gestion a été prise portant une nouvelle mise en place des cadres et agents notamment, ceux ayant passé cinq à dix ans au sein de la même direction ou service. Et surtout qu'après la mise à la retraite, quelques postes vacants ont été constatés pour lesquels il faut confirmer des cadres.

On apprend également que le comité sortant a légué un stock de plus de 400 stagiaires professionnels, sur l'ensemble du territoire national, lesquels auraient accompli plus de deux ans de stage, sans être engagés. Il faut relever aussi que ces stagiaires professionnels sont là malgré l'interdiction de l'ancien Conseil d'administration. C'est dire que l'instruction avait été bafouée.

Or, la loi voudrait que six mois après, un stagiaire ayant presté est d'office engagé. Ce qui scandalise dans ce dossier est que la plupart de ces stagiaires proviendraient d'une famille politique bien identifiée, attachée au régime passé. Ce dossier met aujourd'hui en difficulté l'actuel comité de gestion qui a l'obligation légale d'engager quelques-uns, si pas de les embaucher tous, surtout qu'il y a jurisprudence en la matière. A une époque, pas très lointaine, la CNSS s'est retrouvée devant les tribunaux pour n'avoir pas engagé des stagiaires qui avaient presté pendant plus de six mois.

Il y a lieu de rappeler que M. Jean-Simon Mfuti assume un intérim plein, c'est-à-dire, il engage l'entreprise suivant les textes qui régissent cette entreprise sur toute la ligne, à ne pas confondre avec un intérim de fait où le titulaire est empêché pendant une période donnée ou en mission.

Et comme on pouvait s'y attendre, les bons résultats sont comme des appâts pour les ennemis du progrès qui, en si peu de temps, se sont déjà levés pour décourager ce manager nanti d'expériences. Ceux-ci alimentent les commérages. On fait circuler des fausses informations autour des engagements d'agents qu'on présente comme étant proches de l'AFDC-A de Modeste Bahati Lukwebo, actuel président du Sénat.

Une information qui étonne les cadres et agents de la CNSS qui n'ont rien vu de tout cela, pas de nouveaux arrivés dans leurs locaux respectifs. Tous ces bruits seraient-ils l'œuvre de ces cadres devenus «chefs coutumiers» qui ont peur de quitter leurs «chefferies» de suite de la nouvelle mise en place ou ce serait l'agitation de ceux qui lorgnent vers la tête de la CNSS ? Telle est la question qui taraude les esprits des milieux proches de la CNSS.