Congo-Kinshasa: Une conception réussie de BM Office - Ministère de la Défense - Sama Lukonde pose la première pierre de la construction d'un nouveau bâtiment moderne

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a procédé, ce mardi 21 septembre 2021 au Camp Kokolo, à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment devant abriter le Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le Ministre de la Défense nationale, le Ministre des Finances ainsi que le Représentant de l'Union européenne (UE) en RDC. Pour la construction de ce nouveau bâtiment, dont la conception est l'œuvre du bureau d'études de structure et ouvrage d'art dénommé «BM OFFICE», le projet s'est vu assigné une durée d'exécution de 24 mois.

A en croire M. Eusèbe Mugangu Baguma du Cabinet d'Ingénierie et d'Architectes, ce nouveau bâtiment offre ainsi le confort requis de même qu'un espace de travail plus conséquent à ses usagers. Sa réalisation, dont le coût total est de 5.361.293,16 euros, sera financée par le Fonds Européen de Développement (FED) en collaboration avec le Ministère des Finances.

"C'est ici pour moi l'occasion de réitérer mes sincères remerciements à l'endroit des autorités de notre Ministère de la Défense Nationale ainsi que du Fonds Européen de Développement (FED) pour la confiance qu'ils ont placé dans le bureau d'études congolais BM Office en le chargeant de la mission d'études techniques et de la conception de cet ouvrage, s'inscrivant ainsi dans la droite ligne de l'ambition de son Excellence Monsieur le Président de la République, de promouvoir l'entreprenariat national et accroître sa compétitivité face à la concurrence inhérente à la globalisation de l'économie", a indiqué M. Eusèbe Mugangu Baguma.

Selon ce dernier, le bureau d'études BM Office est, en effet, un cabinet spécialisé entièrement constitué de jeunes experts congolais qui, avec, à leur actif, une multitude de réalisations dans le domaine de la construction, en seulement une décennie d'existence, ont su susciter la confiance d'un bon nombre d'organismes tant du secteur privé que public et d'institutions tant étatiques qu'internationales, tous bénéficiaires satisfaits des prestations de cette équipe d'ingénieurs, d'architectes et autres techniciens congolais.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme des Forces armées de la République Démocratique du Congo et fait suite au constat de la vétusté des installations actuelles du Ministère de la Défense nationale et Anciens combattants, a laissé entendre le Ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda.

De son côté, le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a souligné que la réforme du secteur de sécurité est au cœur des efforts de renforcement de l'autorité de l'Etat, la promotion de l'Etat de droit et de la démocratie en RDC. Au titre des ressources extérieures, le Programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans son volet défense (PROGRESS), financé par l'Union européenne dans le cadre du 11ème Fonds européen de développement, contribue, depuis six ans déjà, à l'amélioration de la gouvernance au sein de l'armée.

A en croire le Ministre Nicolas Kazadi, "dans le cadre de ses prérogatives découlant de la convention de financement, le maître d'œuvre a porté son choix sur la construction et l'équipement d'un nouveau bâtiment devant abriter les différents services au sein du ministère".

Il faut signaler que c'est depuis le 19 février 2020 qu'un contrat portant sur ces travaux a été signé avec l'entreprise ARAB CONTRACTOR qui est déjà à pied d'œuvre dans l'exécution des travaux.

Pour sa part, le Ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a remercié le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a accepté personnellement de présider cette cérémonie de lancement des travaux. "Votre présence ici à nos côtés, et ce, en dépit de votre agenda très chargé, est un autre témoignage éloquent de votre volonté d'asseoir la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'amélioration des conditions de travail dans toutes nos administrations, en général, et dans l'administration des Forces armées de la République Démocratique du Congo, en particulier", a-t-il dit d'entrée de jeu.

Le Ministre de la Défense nationale a, par ailleurs, salué le concours de toutes les autorités de son ministère ainsi que celles du Fonds européen de Développement pour la confiance qu'ils ont placée dans le bureau d'études congolais « BM Office » en le chargeant de la mission d'études techniques et de la conception de cet ouvrage de grande portée, s'inscrivant dans la droite ligne de l'ambition du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de promouvoir l'entrepreneuriat national et accroître sa compétitivité face à la concurrence inhérente à la globalisation de l'économie.

Le chef de la délégation de l'Union européenne, l'Ambassadeur Jean-Marc Châtaigner, a, quant à lui, salué le lancement de ces travaux qui vont permettre de doter le ministère de la Défense d'un gigantesque bâtiment moderne.

"Je m'en réjouis d'autant plus que ce projet de construction a été long à se dessiner et a même connu quelques rebondissements inattendus avec le changement de site de Mont-Ngaliema vers le camp Kokolo, où nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui.

Comme vous pouvez le voir, les travaux ont déjà bien commencé. Je formule le souhait qu'ils continuent à se dérouler de la meilleure des façons possible afin que le ministre de la Défense et ses services, puissent bénéficier, au plus vite, d'un outil de gestion et de commandement moderne et efficace pour accompagner les FARDC dans leur lourde mission de sécurisation et de pacification", a déclaré Jean-Marc Châtaigner.

A noter que le site sur lequel est érigé le nouveau bâtiment du Ministère de la Défense nationale est situé dans l'enceinte du Camp Kokolo. Il est délimité au Nord par la base logistique, au Sud par la Cité Oasis, à l'ouest par la poudrière de l'armée et à l'Est par l'avenue de la Libération.

Outre le Ministère de la Défense nationale et Anciens combattants, plusieurs autres intervenants sont signalés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit notamment, de la Délégation de l'Union européenne en RDC, qui est l'Autorité de financement, la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur national du Fonds européen de Développement (COFED), qui assure la maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études de structure BM Office et l'entreprise ARAB CONTRACTOR.