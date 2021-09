Congo-Kinshasa: Préalables pour un redressement total - Yves Kisombe - "A la RDC, le patriotisme et au FCC, Germain Kambinga"

Après sa récente sortie médiatique, Yves Kisombe Bisiki Lisasi revient en force avec des pistes pragmatiques capables de sortir d'un côté la République Démocratique du Congo de la zone des pays en voie de développement, et de l'autre, le Front Commun pour le Congo de la froidure survenue au sein de la plate-forme après la dérive au niveau de l'Assemblée Nationale et dans les Institutions du pays.

Au cours d'un point de presse tenu mercredi 22 septembre 2021, M. Yves Kisombe a présenté le patriotisme comme la meilleure piste capable de combattre toutes sortes d'antivaleurs qui gangrènent le pays tout entier au jour d'aujourd'hui notamment, le coulage des recettes, les détournements de deniers publics, la haine, le tribalisme, le népotisme, etc.

En un mot, comme en deux ou trois, le patriotisme, selon le leader du "Sursaut Patriotique", est la voie du salut pour la République Démocratique du Congo. « (... ), c'est le patriotisme qui sauvera le Congo. Exaltons le patriotisme, osons le patriotisme », a-t-il déclaré devant les chevaliers de la plume. S'agissant du Front Commun pour le Congo, ce membre de la Plate-forme chère au Sénateur à vie n'a cessé de le répéter à haute et intelligible voix que Germain Kambinga reste le profil idéal, l'homme aux aptitudes et stratégies à même de permettre au Front Commun pour le Congo de renaître de ses cendres, maintenant et à tout jamais.

A en croire Yves Kisombe, rien ne peut faire obstacle à Germain Kambinga car, a-t-il souligné, cet ancien Ministre de l'Industrie dispose d'une litanie de capacités séduisantes pour faire face aux situations difficiles quelles qu'elles soient. Le Géniteur du Sursaut Patriotique l'a attesté en affirmant que le Leader de Le Centre, Germain Kambinga, est présidentiable.

C'est-à-dire, des aptitudes pour diriger même le République Démocratique du Congo, Germain Kambinga en a assez et pourrait bien les mettre d'ores et déjà à profit du pays lors de l'élection présidentielle à venir. « Je demande au Président honoraire de nommer Germain Kambinga Katomba, qui est membre de la Conférence de Présidents, Coordonnateur national du FCC.

Il faut que les choses bougent. Il y a urgence parce que nous sommes en pleine décomposition liée à la perte du pouvoir », a soulevé Yves Kisombe dans son allocution du jour, avant de rappeler des grandes performances réalisées par le passé par Kambinga. « Des hommes politiques comme Germain Kambinga et moi, avons suscité, comme vous le savez, dans la capitale de la RDC où nous avons été élus députés nationaux en 2006 et 2011 , et un peu partout à travers le pays, l'admiration des jeunes et des moins jeunes, en incarnant une nouvelle génération de leadership politique capable de transformer l'héritage désastreux de nos ainés, en bilan positif pour l'avenir de nos enfants dans un Congo qui se redresse et qui, petit à petit, quitte le sous-développement », a-t-il insisté une fois de plus.

Par ailleurs, Yves Kisombe a tenu à placer un mot sur sa vision en tant que Candidat gouverneur du Kongo-Central. L'homme entend faire de cette province, une entité où il fait beau vivre. Une province qui repose sur les bases de la cohésion nationale et du développement. Une province capable de contribuer efficacement au réveil de toute la République.