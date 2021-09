Sénégal: Produits exportés - Les prix ont progressé de 1,4% en juillet 2021

En juillet 2021, les prix des produits à l'exportation ont progressé de 1,4%, par rapport au mois précédent. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa note sur les indices mensuels des prix du commerce extérieur.

Selon l'Ansd, cette hausse est liée à l'appréciation des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à +1,1 point de pourcentage, des « animaux vivants et produits du règne animal » (+0,6), des « métaux communs et ouvrages » (+0,2) et des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux » (+0,2). Toutefois, la diminution des prix des « produits des industries chimiques » et des « produits des industries alimentaires » a limité cette progression.

Rapportés au mois de juillet 2020, les prix des produits à l'exportation se sont relevés de 0,8%. Sur les sept premiers mois de 2021, ils ont augmenté de 0,3%, comparativement à la même période de 2020. Les prix des produits sous-jacents à l'exportation se sont relevés de 2,8% alors que ceux des produits volatils ont baissé de 1,4%. Par rapport au mois de juillet 2020, ils ont progressé, respectivement, de 4,9% et de 3,2%. Sur les sept premiers mois de 2021, les prix des produits sous-jacents ont diminué de 0,3% et ceux des produits volatils ont augmenté 6,1%, rapportés à ceux de la même période de 2020.

Dans la même dynamique, ajoute l'Ansd, les termes de l'échange sont ressortis à 1,15. Ce résultat est lié à la bonne tenue des « peaux, cuirs, pelleteries et ouvrage en ces matières » (2,75), des « chaussures, coiffures » (1,74), des « graisses et huiles animales ou végétales » (1,50) et des « produits des industries chimiques »

(1,44). Toutefois, les termes de l'échange des «produits minéraux » (0,98), des « métaux communs et ouvrages » (0,90) et des « bois et charbon de bois » (0.67) ont limité la compétitivité des produits exportés en juillet 2021.