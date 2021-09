Algérie: Tribunal de Dar El Beida - 4 ans de prison ferme pour Ali Ghediri

ALGER, 23 sept 2021 (APS)- Le Tribunal criminel de Dar El Beida a rendu son verdict, jeudi, et condamné l'ancien Général-major, Ali Ghediri, à la peine de 4 ans de prison ferme, pour le chef d'inculpation de "participation en temps de paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l'Armée nationale populaire (ANP)".

Outre cette peine, 10 ans de prison ferme ont prononcés à l'encontre de Hocine Guasmi, comparaissant dans la même affaire et poursuivi pour "faux et usage de faux", "usurpation d'identité", "intelligence avec l'étranger" et " fragilisation du moral de l'Armée nationale populaire (ANP)". En sus de la réclusion criminelle, ce dernier sera également privé de "ses droits civiques".

Les avocats de la défense, ayant plaidé "l'acquittement" pour Ali Ghediri lors de leurs plaidoiries, envisagent de faire appel "dés ce jour", ayant considéré notamment "infondés" les faits reprochés à leur client et souligné, dans leurs respectifs plaidoyers, "son sens patriotique et son abnégation" au service du pays durant toute sa carrière militaire au sein de l'ANP.

Le procès de Ali Ghediri, ancien candidat à la présidentielle annulée d'avril 2019 et en détention depuis juin 2019, s'est ouvert mercredi matin dans la même juridiction, et a été entamé par son audition au sujet, notamment, de ses sorties médiatiques, entre 2015 (année de son départ à la retraite) et 2018.