Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - L'Ong Internationale Arbre lance ses activités en faveur des populations défavorisées

La lutte contre la pauvreté demeure un défi majeur pour des associations qui veulent en faire leur cheville ouvrière. C'est le cas de l'Ong internationale arbre de vie (Oiav) qui a exposé ses ambitions, à l'occasion de sa sortie officielle, le mercredi 22 septembre, à la salle de conférence de la librairie Siloé sise à Cocody Saint-Jean.

Selon son président Kouamé Marius, son organisation veut, entre autres, contribuer à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ; contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être ; contribuer à l'égalité des sexes, et à l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Aussi veut-il contribuer à la consolidation de la paix et à la promotion de la justice, au renforcement des chaînes de valeurs inclusives dans les filières agricoles et à la promotion des initiatives locales, à l'amélioration du cadre de vie et à la lutte contre le réchauffement climatique.

« L'Ong internationale arbre de vie est née du constat des difficultés rencontrées à divers niveaux (moral, social, économique, sanitaire et éducatif) consécutives à la situation de précarité grandissante dans la société ivoirienne malgré l'émergence d'une classe moyenne », a-t-il laissé entendre.

Avant d'indiquer que des projets en conception dans les programmes clés du plan stratégique de l'Ong sur la période 2022-2027, sont en attente de financement pour leur mise en œuvre et réalisation effective. C'est pourquoi il dit compter sur chacun pour y arriver.

Bosson Kouadio Louis, agriculteur et par ailleurs représentant du parrain de la cérémonie, Yacé Charles, a insisté sur le fait que l'initiative va contribuer davantage à assurer l'épanouissement et le confort de tous. Ajoutant que c'est une nécessité pour l'amélioration durable des conditions de vie des populations. « La lutte contre la pauvreté est une action salutaire. Elle doit marquer nos vies parce qu'elle participe à notre bien-être », a-t-il souligné. Avant de dire sa volonté d'accompagner l'Ong à relever les défis qu'elle s'est assignés.