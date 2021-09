Tanzanie: Le Covid ne choisit pas qui frapper - Les Évêques proposent une formation pour les personnes ayant des besoins particuliers

Tabora — " Le Covid ne fait pas de sélections, il touche tout le monde et c'est pourquoi nous devons tous marcher ensemble, sans permettre que personne ne soit laissé derrière ", a déclaré le Secrétaire général de la Conférence des Evêques de Tanzanie (CET), Mgr Charles Kitima, à propos de l'initiative de l'archidiocèse de Tabora pour la protection contre le virus des personnes handicapées. "Nous voulons que tout le monde soit informé sur le Coronavirus, chacun doit savoir comment se protéger et protéger les autres", a déclaré Mgr Kitima à propos de la formation des personnes sourdes et aveugles.

"L'Église valorise la vie humaine, qui est un don de Dieu, et nous devons la respecter. Le handicap ne signifie pas être moins humain. Chacun a le droit d'avoir des informations sur la pandémie et d'être un ambassadeur auprès des autres", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Église catholique fournit des services spirituels et physiques à l'humanité et que, par conséquent, valorisant la dignité humaine, elle ne peut jamais laisser aucun groupe de côté, en particulier ceux ayant des besoins particuliers.

Selon la note reçue par l'Agence Fides, le responsable du projet TEC, le Père Chrisantus Ndaga, a souligné l'objectif de l'Eglise catholique d'atteindre les nécessiteux et de fournir une éducation sur le Covid19 : " L'Eglise n'offre pas seulement un service spirituel. "La formation des sourds et des aveugles n'est pas une tâche facile, car il y a une barrière de communication, a-t-il dit, pour cette formation nous avons fait appel à des experts et des professionnels qui sont capables d'utiliser la langue des signes et de traduire les symboles pour les sourds et le braille pour les malvoyants."

Les participants ont remercié l'Église catholique de leur fournir une éducation sur la pandémie, et ont réitéré le fait qu'à plusieurs reprises, la communauté les laisse en arrière dans l'accès à des informations importantes en raison de leur condition. L'initiative a été lancée dans l'Archidiocèse de Tabora et coordonnée par TEC en collaboration avec Norwegian Church Aid (NCA).