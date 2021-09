Gabon: Covid-19 - Surveillance de l'automédication des populations.

La présence du variant Delta au Gabon a conduit à une augmentation des cas positifs sur le territoire national. Près de 500 cas ont été enregistrés en seulement 72 h selon les données transmises par le Copil le lundi écoulé. De quoi mettre en alerte le gouvernement. Les autorités gabonaises pensent à être plus attentives au comportement de la population.

Lors de sa rencontre avec le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la covid 19 et le Comité de vaccination, le ministre de la Santé ,Dr Guy Patrick Obiang Ndong a voulu des stratégies efficaces pour le renforcement du dispositif de riposte. En plus des suggestions faites par les parties présentes, il a instruit la Sous-commission Surveillance épidémiologique à « envisager des actions pour un meilleur contrôle des mouvements de la population dans les officines pharmaceutiques ».

En effet, la population a toujours tendance à pratiquer l'automédication ce qui pourrait représenter un danger pour des individus qui seraient probablement porteurs de la maladie en manifestant des symptômes de la covid 19 (toux, fortes fièvres, éternuements... ). Cela n'est pas conseillé. Il est plutôt recommandé aux populations de se rendre dans un centre de dépistage en cas de symptômes liés à la covid 19 afin de ne pas éventuellement transmettre le virus à son entourage.

A travers cette surveillance, le ministre veut « disposer des indicateurs sur la consommation des produits pharmaceutiques liés à l'automédication ». Tout est mis en place afin de contrôler cette troisième vague. Le virus se répand toujours à travers le pays et les autorités gabonaises n'ont pas changé leur discours. Elles prônent toujours pour la vaccination des populations et le respect des mesures barrières pour se protéger et protéger les autres de la covid-19.