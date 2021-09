Sénégal: Saint-Louis - Une plateforme départementale pour la pêche et le changement climatique installée

Saint-Louis — Une plateforme départementale dédiée à la pêche et au changement climatique a été mise en place ce jeudi à Saint-Louis, avec l'ambition de contribuer à sensibiliser les acteurs du secteur sur les orientations à prendre face à la raréfaction de la ressource halieutique.

Cette structure a été officiellement lancée en présence de l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Mamoune Diop, et de représentants des professionnels de la pêche.

Des plateformes de ce genre sont des instances de concertation et de décision pour une gestion durable des ressources halieutiques, a expliqué l'adjoint au gouverneur chargé du développement.

Intervenant à cette occasion, Wack Ndiaye, adjoint au directeur du projet "Dekkal Geej", a mis l'accent sur l'importance de cette structure dans le cadre de la sensibilisation des professionnels de la pêche sur les orientations à prendre face à la raréfaction des ressources induites par les changements climatiques.

Le projet Feed the Future Sénégal Dekkal Geej est une initiative du gouvernement américain, coordonnée par l'agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et exécuté par Winrock International.

Le projet travaille avec les institutions gouvernementales locales et nationales, les acteurs de la société civile et le secteur privé pour renforcer la durabilité du secteur de la pêche au Sénégal en améliorant les pratiques de gestion tout en répondant à la demande nationale et internationale croissante de poisson, dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire, augmenter les revenus et renforcer la résilience.

Ce projet a été mis en place il y a quatre ans "pour sensibiliser les professionnels de la pêche sur l'impact des changements climatiques" sur leurs leurs activités, a expliqué Mack Ndiaye.

Selon lui, "la ressource s'éloigne de plus en plus de nos côtes du fait des phénomènes d'acidification, de la montée des temperatures, etc. et le projet Deekal Geej mis en place par l'Usaid s'emploie à les accompagner dans la résilience".