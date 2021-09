Egypte: Choukry se rend à New York pour participer aux réunions de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry s'est rendu dimanche à New York pour participer aux réunions de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Durant sa visite, M. Choukry doit participer à plusieurs événements dans le but de présenter la vision et la position de l'Egypte à l'égard des questions et de la situation actuelle dans la région et d'examiner les moyens de soutenir les piliers de paix et de sécurité aux niveaux international et régional, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.Il doit aussi discuter des mécanismes visant à renforcer l'action multilatérale dans le cadre des questions inscrites à l'ordre du jour des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le ministre des Affaires étrangères rencontrera aussi plusieurs hauts responsables des Nations Unies et d'autres dirigeants des organisations internationales et régionales, telles que l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et l'Union pour la Méditerranée (UPM).Le porte-parole a indiqué que M. Choukry tiendrait également, lors de sa visite à New York, des réunions bilatérales avec nombre de ses homologues participant aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, afin d'examiner la coopération bilatérale, des questions régionales et internationales et la coordination face aux défis communs.

M. Choukry doit aussi mettre l'accent, lors de ses rencontres, sur les exploits réalisés au niveau national dans les divers domaines politique, économique et social et les moyens de les exploiter afin de promouvoir les intérêts communs avec les pays amis et les partenaires internationaux.