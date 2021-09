Congo-Brazzaville: Paris - Les deux Congo participent au premier Salon du livre africain

Après deux reports, la capitale française accueille le premier Salon du livre africain à la mairie du VIe arrondissement, du 24 au 26 septembre. La République du Congo et la République démocratique du Congo sont représentées à la fois par les écrivains de la diaspora et ceux venus de Brazzaville et Kinshasa.

À l'image de Genève abritant son salon africain sous le baobab, ou plutôt du Stand Livres et Auteurs du Bassin du Congo, stand représentant toute l'Afrique au plus grand événement littéraire de France, Paris, au "quartier latin", accueille à son tour, pour la première fois, une rencontre des littératures africaines, en présence naturellement d'éditeurs, de libraires et d'autres partenaires du monde du livre. Écrivains, éditeurs, universitaires et journalistes, tous viennent à la découverte de la constellation d'offres culturelles africaines.

Les organisateurs, à l'initiative d'Erick Monjour, directeur du salon, garantissent l'indépendance et la liberté de parole au cœur de la philosophie de cet événement dont l'ambition est de faire découvrir, et de faire écho, à la pluralité des écritures d'un continent en pleine mutation.

Les visiteurs pourront rencontrer des auteurs reconnus ainsi que des jeunes talents à découvrir. Ils auront à leur disposition des tables rondes, des débats, des séances de dédicaces et le loisir d'assister à la remise du Prix Senghor 2021.

En parallèle de la littérature, des expositions, spectacles et défilés de mode seront au rendez-vous de l'événement. À noter également qu'un espace jeunesse sera consacré à la littérature pour enfants, à la bande dessinée et aux livres éducatifs. Le Mobile Film Festival Africa diffusera les films courts réalisés sur mobile par les lauréats de cette année, choisis parmi des centaines de candidats provenant de trente-cinq pays africains.

Le Salon fait une part belle aux littératures et aux auteurs subsahariens. Les deux Congo y participent en force avec les auteurs et écrivains suivants : Marien Fauney Ngombé, Fiston Mwanza Mujila, Boniface Mongo-Mboussa, Alphonsine Mobe Mukazali, Délice Mankou, Brêche Laura Malanda Mabouanga, Huppert Malanda, Joyce Veronica Batisa, Mireille Opa-Elion, Alphonse N'Kala, Henri Djombo, Obambe Gakosso, Serge Eugène Ghoma Boubanga, Auguy Ibanga, Christian Kader Keita, Doris Kélanou, Christian Kotto, Digne Elvis Okombi Tsalissan, Exaucé Elvin Ngaba Nsilou, Anicet Cyrille Ngouloubi, Virginie Ngolo, Bersol Exaucé Ngambili Ibam, Blaise Ndala Hem'Sey Mina, Prince Arnie Matoko, Guy Stan Matingou, Didier Mavinga Lake et Ferréol Gassackys.

Dans le but de permettre au plus grand nombre d'assister à cet événement, "il sera possible de prendre part aux tables rondes et présentations à distance, via zoom, entre autres, mais aussi via les réseaux sociaux", précise-t-on.

Informations pratiques

C'est un événement gratuit et ouvert à tous mais la jauge d'accueil est limitée.

Le salon du livre a lieu à la mairie du 6e arrondissement de Paris au 78 Rue Bonaparte, 75006 Paris, France

Pour accéder aux tables rondes, il est obligatoire de réserver votre place sur weezevent en cliquant sur le lien suivant : https://docs.google.com/.../1a0FHSRyYcD97X2NPcY83.../edit...

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires pour accéder au salon.