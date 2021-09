Congo-Brazzaville: Musique - Young Ace Waye poursuit sa tournée africaine

Dans le cadre de sa victoire au Prix Découvertes RFI 2020, Young Ace Waye bénéficie, entre autres, d'une tournée africaine débutée le 7 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sa prochaine destination est donc la République démocratique du Congo (RDC) où il sera sur scène le 30 septembre, 2 et 9 octobre.

Pour ses prochaines prestations à l'autre rive du Congo, c'est donc très enthousiaste que Young Ace a partagé la nouvelle sur la toile, affirmant « Kinshasa, na zo ya », signifiant "Kinshasa j'arrive". Son premier show se déroulera le 30 septembre au Halle de la Gombe, à l'Institut français de Kinshasa, avant de se poursuivre les 2 et 9 octobre à Goma puis Kisangani, sauf changement de dernière minute.

Toujours dans le cadre de cette tournée africaine, Young Ace Waye livrera également des concerts le 16 octobre à Libreville, au Gabon, ainsi que les 21 et 23 octobre à Dakar et à Saint-Louis, au Sénégal. Par ailleurs, le bateau de ce périple le conduira le 29 octobre à Bamako, au Mali, puis le 5 novembre à N'Djamena, au Tchad, avant d'accoster le 12 novembre à Brazzaville avec un concert explosif qui bouclera avec faste cet agenda continental.

Il faut croire que jusqu'à présent, Young Ace Waye est très satisfait de la manière dont se déploie ce calendrier plus ou moins chargé, de l'accueil exceptionnel que lui font tant les structures partenaires de cette tournée que chaque public qui répond présent à ses concerts, et particulièrement son staff qui se donne à fond pour chaque rendez-vous. Ses prestations à l'occasion de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo et à l'Institut national de la jeunesse et des sports en Côte d'Ivoire, ainsi que tout récemment à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, dans le cadre de la semaine des cultures urbaines, en témoignent. Pour la suite, il invite tous ceux qui aiment sa musique et ceux qui le découvrent à continuer de lui apporter leur soutien multiforme.

Lauréat au Beat Street Awards 2016-2017, Young Ace Wayé est l'une des figures incontournables de la scène urbaine congolaise. Son univers musical florissant et sa plume distinctive ont réussi à faire de lui aujourd'hui l'un des artistes les plus prometteurs de la scène du continent. Dans sa récente actualité musicale, on compte quelques freestyles et singles comme : Cœur de pierre, Paracétamol, Soulard en duo avec Zao, etc.

Notons que la tournée africaine du lauréat 2020 du Prix Découvertes RFI, Young Ace Wayé, est initiée par Rfi en partenariat avec l'Institut français.