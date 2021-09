Congo-Brazzaville: Football - La Ligue de Brazzaville annonce les compétitions des catégories d'âges

La Ligue départementale de football de Brazzaville (Lidefobra) a clôturé ses championnats de D1 et D2 au terme desquels elle s'est engagée, le 23 septembre, à organiser les playoffs issus des championnats des catégories d'âges de chaque sous-ligue afin de déterminer ses champions, le 5 octobre prochain.

La Lidefobra a récompensé ses meilleures équipes et joueurs qui se sont illustrés pour le compte de cette saison à l'issue du match qui a opposé Etoile junior à l'AS Cyrina. L'Etoile junior l'a emporté sur un score étriqué d'un but à zéro. Geraldy Mbouragon a inscrit l'unique but de la rencontre à la 25e mn. L'Etoile junior remporte ainsi le championnat D2 et valide sa montée en D1 départementale la saison prochaine. AS Cyrina et Milan de Nkombo terminent respectivement à la deuxième et troisième places.

Cette compétition, a souligné le rapport synthèse de la Ligue de Brazzaville, a regroupé vingt équipes réparties dans deux poules de dix au terme de laquelle 258 buts ont été inscrits, 283 cartons jaunes distribués contre 7 rouges. Levi Loïc Mbola de l'Etoile junior a été désigné meilleur buteur avec 9 buts. Son équipe occupe également la meilleure attaque avec 26 buts inscrits. Héros sport a été la défense la plus faible de la compétition avec 29 buts encaissés.

En D1, Gazon vert s'est classé première devant Athlétic club Diadora, AC Mbila sport, Soleil Levant et La Pangée. L'équipe jouera en Ligue 2 nationale la saison prochaine. Cette compétition, faut -il le rappeler, a regroupé trente équipes réparties en trois poules de dix au terme de laquelle 395 buts ont été inscrits. Clivie Mvintsié de Mbila sport termine en tête des buteurs avec 15 buts. Mbila sport a été l'équipe qui a le plus marqué avec 35 buts. Le FC Océan est la défense la plus prenable avec 23 buts. 494 cartons jaunes ont été distribués contre 23 cartons rouges. Grâce Mbombila et Sandrine Bassounguimina ont reçu les prix du meilleur arbitre et assistante.

« Nous sommes satisfaits. Nous sommes arrivés à bout de nos efforts. La saison a commencé le 14 mai et nous l'avons clôturée le 23 septembre. Nous sommes satisfaits d'avoir accompli cette mission et nous devons poursuivre avec les U-15, U-11 et les U-9. Les difficultés n'ont pas manqué mais nous les avons surmontées », a déclaré Destin Miguel Mboni, le président de la Ligue.