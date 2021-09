Congo-Brazzaville: Distinction - Guy Loando Mboyo désigné notable universel du Culpac

Le ministre de l'Aménagement du territoire devient notable universel de la paix du Culpac, avec la mission de poursuivre des bons projets humanitaires en République démocratique du Congo.

Les activités se succèdent au Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) depuis le retour à Kinshasa du directeur général, Daniel Santu Biku, et le conseiller diplomatique de cette organisation internationale non gouvernementale œuvrant pour la promotion de la paix et la valorisation des droits de l'homme. Après la cérémonie d'élévation de Trésor Bagayamukwe en qualité d'ambassadeur international pour la paix universelle quelques jours auparavant, le Culpac a promu, le 21 septembre à la Cité de la paix (siège du Culpac à Kinshasa), Guy Loando Mboyo, ministre de l'Aménagement du territoire, à la dignité de « notable universel de la paix en vue de la continuité des bons projets humanitaires en République démocratique du Congo », suivant les résolutions de la conférence de la paix universelle, tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen à Bruxelles par le Culpac. Cette activité a coïncidé avec la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année depuis 1981.

Dans son mot, Daniel Santu a indiqué que Guy Loando est une personnalité que jeunes et vieux pointent du doigt comme modèle à suivre et accepté de tous. Culpac a célébré sa réussite au profit de la paix pérenne en République démocratique du Congo. En présence du ministre universel pour la paix, Dominique Khonde Mpolo, des parlementaires et autres personnalités, le directeur général du Culpac a, par ailleurs, rappelé l'appel de cette structure aux nations « de promouvoir, renforcer et rétablir la paix en ce moment très compliqué et difficile que traverse le monde... ». La paix universelle, a-t-il dit, est menacée par la pandémie de covid-19. Il a salué l'état de siège dans les provinces de l'est du pays avec la diminution des massacres perpétrés par des bandits et groupes armés qui écument dans l'est du pays depuis plus de vingt ans.

Prenant la parole, le ministre Guy Loando a d'emblée rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, et au Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. « Le Culpac a identifié ma personne comme un vecteur par lequel l'humanité entière pourra davantage aspirer à réaliser un monde vivant véritablement en paix. Plus qu'un privilège, je considère humblement cette distinction comme une lourde responsabilité qui guidera désormais ma personne, en faisant de la promotion de la paix l'épicentre de ma pensée et de toutes mes actions, conformément aux valeurs cardinales d'égalité, de justice et de paix promues par la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 », a-t-il déclaré.

« Dans ce sens, je m'engage à consacrer encore plus de temps, de force et de cœur à la noble cause de la recherche, la promotion et la préservation de la paix dans ses diverses déclinaisons, car sans la paix, il n'y a pas de chemin pour une vie épanouie, ni de fondement pour un développement harmonieux, inclusif et durable... », a conclu le nouveau notable universel pour la paix du Culpac.