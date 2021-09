Ile Maurice: Entreprises - Fabien Enouf succède à André Bonieux comme CEO d'Alteo en janvier 2022

C'est confirmé. Fabien Enouf sera le prochain Chief Executive Officer (CEO) d'Alteo à partir de janvier. Il remplacera André Bonieux, qui a décidé après trois ans de tirer sa révérence.

Le nouveau patron d'Alteo n'est pas un nouveau venu dans la maison, étant depuis 2014 son Chief Finance Executive. À ce titre, il a participé à la restructuration d'Alteo et de ses activités, ces dernières années, travaillant de près avec André Bonieux sur différents projets. D'ailleurs, jusqu'au départ de ce der- nier à la fin de décembre, Fabien Enouf, diplômé de Curtin University et membre de l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales, sera Deputy CEO du groupe.

Par ailleurs, au terme de l'année financière se terminant au 30 juin 2021, Alteo a affiché une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires, qui est passé à Rs 9,5 milliards contre Rs 8,2 milliards pour la même période en 2020. Idem pour ses profits après impôts nettement supérieurs à ceux enregistrés en 2020. Ils ont augmenté de huit fois, atteignant Rs 1,8 milliard contre Rs 222 millions en 2020.

Le CEO sortant, André Bonieux, attribue cette performance financière à l'amélioration du prix ex-syndicat, couplée à une stratégie de réduction des coûts et d'augmentation de la production de sucres spéciaux. Parallèlement, il estime qu'au niveau du cluster immo- bilier, «la vente de 11 serviced plots à Anahita a largement compensé la mauvaise performance d'Anahita Golf and Spa Resort et d'Anahita Golf qui n'ont eu que très peu d'activités pendant l'année écoulée en raison de la pandémie». Il ajoute que le groupe attend maintenant la réouverture des frontières même si le cluster devrait continuer à su- bir les effets du Covid-19 pour encore plusieurs mois.