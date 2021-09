Algérie: Journée du tourisme - Lancement à Oran de l'initiative "Visite ton pays, ton avis changera"

Oran — L'association des jeunes pour l'échange touristique d'Oran a lancé, dernièrement, l'initiative "Visite ton pays, ton avis changera", à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme, coïncidant avec le 27 septembre de chaque année, a-t-on appris des organisateurs.

Cette initiative a pour objectifs de promouvoir le tourisme interne et la commercialisation la destination Algérie ainsi que la redécouverte des régions touristiques vierges et éloignées, à travers l'organisation de sorties des différentes wilayas du pays et l'organisation de campagnes de volontariat dans différents domaines, de nettoyage notamment, a indiqué à l'APS le président de cette association.

Ces sorties, visant à promouvoir les capacités touristiques en Algérie, permettront de mettre à la disposition du touriste local des données sur les caractéristiques de chaque région, son patrimoine, les us et les coutumes de sa population.

Ces informations seront diffusées sur les pages des réseaux sociaux de l'association concernée, selon la même source.

Dans ce cadre, la même association a créé 25 parcours touristiques, dont cinq concernent les wilayas d'Aïn-Temouchent, Mostaganem et Mascara. Elle a mis en place 20 guides touristiques, après avoir bénéficié d'une formation pratique et ce, en coordination avec la direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, l'office des établissements jeunes d'Oran, ajoute la même source.