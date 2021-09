Algérie: Sebgag prône la vaccination de tous les affiliés du secteur

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité pour tous les affiliés du secteur au niveau national, de se faire vacciner contre le Coronavirus, en prévision de la nouvelle saison sportive.

"La vaccination est la seule option qui nous reste face au nouveau Coronavirus pour un retour à la normale et pour échapper à une nouvelle hausse des contaminations", a déclaré le ministre lors d'une réunion d'évaluation de la campagne de vaccination en présence du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Bouziane, le ministre de l'Education nationale Abdelhakim Belabed et le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi.

Pour sa part, le ministre de la Santé a fait savoir que 50% des catégories concernées par l'opération de vaccination contre le Coronavirus, ont bénéficié de cette campagne, soit 10 millions sur 20 millions de personnes.

Le ministre de la Santé a indiqué devant les ministres des secteurs concernés par la rentrée sociale que "dans le cadre de la solidarité gouvernementale en renfort à la campagne nationale de la vaccination, chaque secteur s'est lancé dans cette opération selon le calendrier tracé", rappelant le nombre des cas qui a connu une décrue, au cours de ces dernières semaines, avec le dernier décompte de mercredi faisant état de 166 cas.

Par ailleurs et par souci de se protéger d'une éventuelle 4e vague, le ministre de la Santé a appelé tous les secteurs à "exhorter à la vaccination étant donné que les vaccins sont disponibles en grandes quantités et que les points de vaccination sont nombreux au niveau national", et ce, a-t-il dit, dans l'objectif d'atteindre le taux cible de la population vaccinée, lequel qui varie selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 40 et 50%".