Egypte: Des tensions avec Mohamed Salah ? Hossam El-Badry répond

Hossam El-Badry s'est confié sur les rumeurs qui ont circulé au sujet de supposées tensions avec Mohamed Salah. L'ancien sélectionneur de l'Egypte a démenti en expliquant dans un entretien.

Remplacé par le Portugais Carlos Queiroz à la suite du match nul entre l'Egypte et le Gabon lors de leur deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, Hossam El-Badry est désormais libre et se confie plus aisément. Le désormais ex patron des pharaon dément toute tension avec Salah.

« Il n'y a eu aucun problème entre moi et Mohamed Salah. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il a été dit que Salah exigeait que certains joueurs soient appelés, et ce n'est bien sûr pas vrai » , a confié Hossam El-Badry, à Abu Dhabi TV dans un entretien relayé par KingFut .

« Comment disent-ils que ma relation avec Salah est mauvaise et qu'il a été nommé capitaine avec moi ? Comment disent-ils que les grands joueurs étaient en colère contre Salah pour être capitaine alors que Hegazi et Abdallah El-Said étaient toujours présents et ont joué dur.

« La décision de donner à Salah le brassard de capitaine était due au fait que le capitaine de l'équipe nationale doit être présent en permanence sur le terrain, en plus de ce que Mohamed Salah a réalisé en termes de célébrité internationale. Quand on regarde les autres anciens noms de l'équipe comme El-Sulya et El-SAID, ils sont constamment dans l'équipe, mais parfois ils risquent de ne pas jouer certains matchs ... » , a-t-il expliqué.