Sénégal: Vers une co-construction de trajectoires de développement sobre en carbone et résilientes au climat

Dakar — Le Sénégal est dans une dynamique de co-construction de trajectoires de développement sobres en carbone et résilientes au changement climatique, à travers l'initiative "Deep Decarbonization Pathways au Sénégal", a déclaré jeudi, Abdou Karim Sall, ministre l'Environnement et du Développement durable.

Il a co-signé avec le directeur de l'Agence française de développement (AFD) à Dakar, Alexandre Pointier, une convention de partenariat dans le cadre de l'initiative "Deep Decarbonization Pathways au Sénégal".

Cette initiative est financée à hauteur de 450 millions de francs CFA, dans le cadre de la Facilitée 2050, mise en place par l'AFD, lors du "One Planet Summit de décembre 2017, organisé par la France.

"Cette initiative est un outil innovant pour accompagner les pays en développement dans leur trajectoire de développement sobre en carbone et résilient aux effets des changements climatiques", a laissé entendre le ministre.

Il a fait part de sa satisfaction de voir le Sénégal figurer sur la liste des pays bénéficiaires de ce projet, lui donnant l'opportunité pour étudier les voies et moyens d'inscrire sa trajectoire de développement à l'horizon 2050 dans la sobriété carbone, conformément aux orientations définies dans l'Accord de Paris sur le climat.

D'après lui, "le Sénégal avec l'appui de l'institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) et Enda Energie, pourra dans les meilleurs délais, disposer d'une stratégie sobre en carbone à l'horizon 2050, fondée sur les évidences scientifiques et les priorités de développement définies dans le PSE".

Abdou Karim Sall a assuré le DG de l'AFD de l'engagement du gouvernement du Sénégal à travailler en étroite collaboration avec leurs équipes et celles des partenaires de mise en œuvre pour faire de cette initiative "un grand succès".

L'AFD, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et le ministère du Pétrole et des Energies, collabore avec l'Institut des relations internationales et du développement durable (IDDRI) et Enda Energie pour la mise en œuvre au Sénégal de l'initiative Deep Decarbonization Pathways (DDP).

Cette initiative, financée par la facilitée 2050 de l'AFD, "s'appuie sur un réseau de recherche de premier plan qui regroupe 36 pays". Elle vise à "accompagner les Etats et les acteurs non étatiques à définir les stratégies qui permettront d'orienter les économies et les sociétés vers un monde neutre en carbone d'ici la seconde moitié du siècle".