Afrique: 9e forum mondial de l'eau - Réunion des parties prenantes en octobre

Prélude à la neuvième édition du forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar, du 21 au 26 mars 2022, les experts et ministres en charge des questions de l'eau se réuniront les 14 et 15 octobre à Diamniado, au Sénégal.

La deuxième réunion préparatoire des parties prenantes et experts en matière de l'eau a pour objectif principal de discuter et mettre sur pied une politique d'appoint permettant d'atteindre les engagements pris en matière de l'eau et d'assainissement de l'environnement. Ceci, en tenant compte des Objectifs de développement durable, initiés par l'ONU sans oublier l'accord de Sendai sur les risques et catastrophes naturels et celui de Paris sur le climat.

« Nous cherchons à positionner l'eau au sommet de l'agenda politique mondial et à concevoir des politiques mondiales pour appuyer les autorités dans le développement et la gestion des ressources en eau et à encourager une utilisation efficace de cette ressource vitale », a précisé l'un des membres du comité d'organisation, en ajoutant qu'avec l'épineux problème du changement climatique, il faut s'attaquer aux nombreux problèmes auxquels est confrontée la sécurité de l'eau, en générerant de nouvelles idées.

Etayant les points clés de ce forum qui sera ancré sur les principaux défis de l'eau en Afrique et dans le monde, les organisateurs ont spécifié que le forum de Dakar 2022 mettra l'accent sur quatre priorités, à savoir la sécurité de l'eau, l'assainissement, la coopération des Etats et le développement rural.