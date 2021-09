Congo-Brazzaville: Coupe du monde de handball - Les Diables rouges amorcent la première phase de leur préparation

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Younes Tatby, a convoqué seize joueuses plus cinq réservistes en vue d'entamer, dès le 23 septebre au gymnase Nicole-Oba, leur première phase de préparation à la phase finale de la Coupe du monde seniors dames de handball qui se déroulera du 1er au 12 décembre, en Espagne.

Les Congolaises ont obtenu leur qualification de haute lutte lors de la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des nations qui s'est disputée au Cameroun. Elles se sont classées 4es au classement général, brisant ainsi la malédiction de plus de douze années. Pour leur sixième phase finale de la Coupe du monde, les Congolaises savent à quoi s'en tenir. Elles sont placées dans le groupe F en compagnie du Danemark, d'un représentant de l'Asie et de la Tunisie.

Le Congo, en effet, a participé à cinq phases finales de la Coupe du monde sans laisser une très bonne impression en termes des résultats. En vingt-six matches disputés dans l'ensemble, les Congolaises n'ont gagné qu'un seul (32-28) contre le Japon en 2007 dans la phase de poules. Les victoires 33-22 contre l'Australie et 27-26 face au Kazakhstan sur les six autres matches disputés dans le cadre de la Coupe du président ont porté le nombre de victoires à trois. Insuffisant.

En Espagne, les Diables rouges auront ce défi à relever, celui qui consiste à soigner leurs statistiques en gagnant des matches. Pour y arriver, il faudrait une bonne préparation. La préparation, faut-il le rappeler, a toujours été l'une des causes des contre-performances des équipes congolaises. C'est ainsi que lors de la réception des Diables rouges par le ministre des Sports après l'exploit de Yaoundé, le président de la Fécohand avait clairement indiqué que sans une préparation sérieuse, il est difficile de soulever les montagnes.

« Nous devons nous préparer encore plus que d'habitude pour confirmer la nouvelle tendance. Nous devons être mieux organisés et plus sérieux pour ne plus laisser la place à la précipitation, l'approximation et au hasard. Votre assistance sans faille sera salvatrice, votre soutien et celui du gouvernement nous seront précieux et indispensables », soulignait-il .

Le plus long voyage commençant toujours par le premier pas, le staff technique a voulu gagner du temps en procédant dans la foulée de la Coupe du Congo au premier regroupement. Les places à la sélection seront vendues très cher. Les sélectionnées, étant averties, devraient donner le meilleur d'elles-mêmes pour figurer dans le prochain regroupement et se rapprocher davantage de l'Espagne.

La liste des joueuses

Gardiennes : Magalie Bazeneke (Cara), Ruth Nkodia (DGSP), Malvina Apendi (Etoile du Congo) et Hymelda Obambo (DGSP)

Demi-centres :Avelle Ntodélé (Etoile du Congo), Sylvie Pinoba (DGSP)

Arrières gauches : Bechaidelle Ngombelé (Etoile du Congo) ; Grâce Mavoungou (DGSP)

Arrières droites : Mercianne Hendo (DGSP) , Cécilia Malonga (Etoile du Congo)

Ailières gauches : Suzanne Mambou (Etoile du Congo), Klenn Divoko, Divoko (Cara)

Ailières droites : Belvina Mouyamba (DGSP), Mongo Makouala (Cara)

Pivots : Richca Obangué (DGSP), Chardenne Mondima (Etoile du Congo)

Réservistes : Ruptia Mouélé ( DGSP), Princilia Itoua ( Cara), Lucrecia Bibila (DGSP), Antoinette Mouangomo (Etoile du Congo)