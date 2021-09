Togo: Contamination, un léger mieux !

C'est l'une des nouvelles de l'hebdomadaire conférence de presse de la Coordination Nationale de la Gestion de Riposte (CNGR) contre la COVID-19.

Dans ses mots aux journalistes, le Chef de la CNGR, le Colonel Djibril Mohaman a indiqué que pour la semaine du 15 au 21 Septembre 2021, le Togo a enregistré 844 cas confirmés. « Nous sommes en dessous des 1 000 cas que nous avons observés les semaines dernières. Si on compare ces chiffres avec les 1 600 cas obtenus entre le 18 et le 24 août, on voit que le nombre des contaminations a baissé », fait-il constater.

Toutefois, déplore-t-il, les 8 décès et qui sont « des patients non vaccinés et porteurs de comorbidités », et aussi, l'évidence selon laquelle, les préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé (Grand-Lomé) demeurent les zones les plus touchées du pays.

Une situation qui pourrait être corrigée si la vaccination avançait. Actuellement informe-t-il qu'on en est à 10% de l'objectif 70 % pour l'atteinte de l'immunité collective.