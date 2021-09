Sénégal: Instauration du débat citoyen - «Pencum Warc», un cadre de réflexion des intellectuels

Créé dans le but de réfléchir sur la situation du Sénégal, les mutations profondes qui interviennent dans le monde, Pencum Warc a tenu un point de presse hier, mercredi 22 septembre, pour informer sur les buts et objectifs de ce nouveau cadre de concertation et de débat intellectuel et scientifique. Cette séance qui a eu comme modérateur Mme Penda Mbow, était suivie d'un panel sur le thème « Dialogue politique inter-générationnel au Sénégal».

Il s'agit pour ce nouveau cadre de renouer avec la très longue tradition de débat intellectuel comme cela était pour : le Congrès des Intellectuels en 1957-1958 sous la houlette de Présence Africaine avec Alioune Diop, le Premier Festival mondial des Arts nègres sous le magistère de Léopold Sédar Senghor, en 1966, et les différentes colloques d'Etat, la Conférence des Intellectuels et de la Diaspora organisée en 2004 par Abdoulaye Wade et l'Union africaine jusqu'aux Assises nationales en 2008 sous la direction d'Amadou Mahtar Mbow etc.

«La question c'était des pratiques politiques. C'est une question qui n'est pas facile à élucider pour tout le monde. Parce que dans la société où nous vivons et même la société traditionnelle, on peut dire que tout est politique. Parce que les rapports humains, les rapports avec les autorités, la manière dont on éduque ses enfants, ce que la société a comme réaction vis-àvis de ce que je fais, tout ça, c'est de la politique. Mais elle est diffuse, elle n'est pas la politique active», a tenté d'expliquer le Sociologue Ousmane Blondin Diop, qui a intervenu sur la pratique politique d'aujourd'hui et d'hier.

Pour analyser ce sujet, il invoque l'histoire. «Pour traiter ce sujet, je me suis posé la question, quelle est la différence entre aujourd'hui et hier en matière de politique au Sénégal ? Première interrogation, l'histoire. Notre pays a été comme vous le savez tous doté d'un statut spécial dans les colonies françaises. Il était la capitale de l'AOF», a rappelé le M. Blondin Diop. Selon lui «la vie politique du Sénégal a pris son départ à Saint Louis à la faveur de ce qui se passait en France. Notre pays a été influencé par une France ballotée entre des conservateurs et des progressistes pendant une cinquantaine d'années».

Après la révolution de 1948 dit-il «il y a eu avec l'extension des droits de statut français faite sur Saint-Louis, tout le monde était devenu de fait électeur. La majorité numérique et sociologique qui avait le droit de vote et qui tout d'un coup va se retrouver sur l'arène politique à devoir voter pour choisir leur maire etc.» Ainsi, le parcours de cette histoire va nous conduire également à faire apparaitre une forme de politique qui est celle de la clientèle.

«C'est-à-dire que les gens sont dans une vie économique et sociale ordinaire mais par souci d'avoir une promotion sociale, ils se mettent à soutenir tel candidat ou un autre, en espérant qu'en retour ils auront les facilités à la fois économiques et sociales. Toutefois, parlant du rapport avec la politique d'aujourd'hui, il affirme «qu'il y a au moins des constantes liées à la sociologie».

Pour lui, «le leader c'est quelqu'un qui résout vos problèmes. Et, s'il ne les résout pas il risque de vous perdre. Et cette échange entre donnant donnant, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas fondé sur un projet ou sur une démarche politique». Par ailleurs, contrairement à l'ancienne méthode on peut noter l'entrée dans l'arène politique des femmes. «C'est une chose qui est assez innovant pour la politique d'aujourd'hui. Mais c'était des femmes qui ont une certaine autonomie financière et économique et qui pouvaient se permettre de participer à la gestion de leurs collectivités locales», souligne-t-il.