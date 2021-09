Sénégal: Serigne Mbaye Thiam au 5ème Forum arabe de l'eau de Dubai - Appel pour une forte participation au forum de Dakar 2022

En perspective du 9ème Forum mondial de l'eau Dakar 2022, dont le thème est «La sécurité de l'eau pour la paix et le développement», le Sénégal multiplie les initiative pour la réussite de cette première en Afrique Subsaharienne. Ainsi, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, prend part au 5ème Forum arabe de l'eau qui se tient à Dubai, du 21 au 23 septembre 2021, sous le signe de "La sécurité de l'eau arabe pour la paix et le développement".

Un forum efficace au niveau social, politique et économique; un forum catalyseur d'actions pour des réponses efficaces sur le terrain. C'est l'objectif du Sénégal et du Conseil Mondial de l'Eau qui organisent, du 21 au 26 mars 2022, à Dakar, le 9ème Forum mondial de l'eau. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, en a fait la révélé au 5ème Forum arabe de l'eau, auquel il prend part à Dubai, du 21 au 23 septembre 2021, sous le thème: "La sécurité de l'eau arabe pour la paix et le développement".

Dans son allocution, lors de la cérémonie d'ouverture, M. Thiam a affirmé que le Sénégal est profondément attaché à la coopération exemplaire qui existe avec les Etats arabes et la Umma islamique en général. "Le thème du forum, qui nous réunit aujourd'hui et pour quelques jours encore, s'inscrit directement dans celui du 9ème Forum Mondial de l'eau "La Sécurité de l'eau pour la paix et le développement" que le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau co-organisent du 21 au 26 mars 2022, à Dakar", a-t-il relevé.

A l'en croire, le Sénégal attache une importance stratégique à la question de l'eau sur le plan international et adhère à la vision de l'eau de l'Organisation de la Conférence Islamique. "Dakar 2022" est une première en Afrique au Sud du Sahara et le deuxième conclave du genre qu'abritera le continent africain, après la première edition tenue à Casablanca au Maroc. Pour Serigne Mbaye Thiam, prenant en compte les nouveaux enjeux et défis liés à la sécurité de l'eau dans le monde, le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau, en organisant le 9ème forum Dakar 2022, "entendent consolider la dimension politique de l'eau, notamment sa contribution à la consolidation de la paix, au développement et à la résilience socio-économique dans le contexte de la relance post-Covid-19".

Pour Serigne Mbaye Thiam "Votre forte présence, à nos côtés, en mars 2022 à Dakar, nous permettra d'organiser un Forum mondial de l'eau historique, un Forum de réponsess concrètes pour les populations des différentes régions du monde, afin que la sécurité de l'eau pour la paix et le développement soit assurée partout et pour tous". Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l'eau est allé dans le même sens en soulignant qu'il y'a une parfaite convergence entre le Forum arabe de l'eau et celui de Dakar 2022 avant de souhaiter une forte mobilisation pour bâtir un monde de l'eau sûr. Le Secrétariat exécutif du 9ème Forum Mondial de l'eau a profité de l'occasion pour faire la promotion de l'événement avec une session spéciale et la participation à l'exposition internationale.