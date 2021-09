Angola: Président angolais discute avec son homologue du Burundi de la coopération bilatérale

New York — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, et son homologue burundais, Evariste Ndayshimiye, ont passé en revue, ce jeudi, à New York, la coopération entre les deux pays.

La rencontre s'est déroulée en marge du débat de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et peu après l'intervention de João Lourenço dans ce forum multilatéral, qui a débuté le 21 septembre, au siège de l'organisation mondiale.

La réunion a été assistée par les ministres des Affaires étrangères de l'Angola, Teté António, et du Burundi, Albert Shingiro, ainsi que par les représentants permanents des deux pays auprès des Nations Unies, respectivement, Maria de Jesus Ferreira et Zéphirin Maniratanga, entre autres hauts fonctionnaires.

L'agenda du Chef de l'État angolais comprenait également pour aujourd'hui des audiences séparées avec le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Shakhboot Nahyan Nayhan, et le chef de la diplomatie ivoirienne, Kandia Kamissokoko Camara.

João Lourenço a également reçu en audience la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Vera Songue.

Pour vendredi 24, l'agenda présidentiel prévoit deux audiences avec Linda Thomas Greenfield, ambassadrice américaine aux Nations Unies, et le prince Harry.

Vendredi, João Lourenço accordera également une interview au journal Wall Street.

Le Chef de l'Etat quitte New York, samedi, pour Madrid, en Espagne.