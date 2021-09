Cote d'Ivoire: Geneviève Brou, artiste-chantre - « Je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui compte sur lui»

« Je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui compte sur lui », a dit Geneviève Brou, artiste-chantre, lors d'une conférence de presse le mercredi 22 septembre 2021 dans une église à Abidjan-Cocody en prélude au concert de la 5e édition du Rassemblement international des adorateurs (Ria) prévu le dimanche 10 octobre 2021.

« Même quand quelqu'un ne va pas à l'église, ne prie pas, quand ça chauffe, il sait qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui compte sur lui. Cette année, nous, les adorateurs, nous avons décidé de nous retrouver au stade de l'université de Cocody parce que le palais de la culture ne peut plus nous contenir. Pas parce qu'ils nous ont chassés, mais parce que ça ne peut plus nous contenir. Nous sommes de toutes les confessions religieuses. Même si tu n'exerces pas dans un ministère religieux, tu as besoin de venir à ce Ria. Le Seigneur va nous remplir, il va encore nous fortifier », a dit l'artiste-chantre.

Le thème de cette édition est " Père, que ton règne vienne ".

Christophe Brou, l'époux de l'artiste et qui est en même temps son manager a expliqué les raisons d'une telle attraction autour des évènements de sa compagne. « C'est le Saint-Esprit qui imprime le désir d'adoration de toutes ces personnes. Il y en a qui prennent des billets d'avion juste pour un week-end, et Jésus l'a dit : « Nul ne peut venir à moi, si le Père ne l'a dit ». Ce n'est pas un concert en tant que tel, c'est vraiment un moment réel de prière et d'intimité où assurément le Seigneur rejoint ses enfants. Ce sont 4.000 personnes en présentiel et plus de 15.000 en direct qui vivent ces réalités. Aller au stade de l'université, c'est donner la possibilité à plus d'adorateurs d'être présents », a-t-il affirmé .

Après ce concert, un séminaire est prévu dans le mois de novembre suivi d'une grande retraite en décembre. Ils ont rassuré que compte du covid 19 , les masques seront obligatoires, les participants traverseront un tunnel de désinfection et une distanciation sociale de 1 mètre et demi par personne sera respectée.