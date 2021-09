Guinée: CNRD au pouvoir, résumé de la journée du Jeudi, 23 septembre 2021

Ce matin, le colonel Mamady Doumbouya a entamé la journée par une visite de terrain à l'hôpital du camp Camayenne et aux cases de Bellevue, il a profité de l'occasion pour demander aux différents responsables de faire l'état des lieux.

Dans le cadre des consultations des forces vives, les faîtières d'Organisations de jeunesses et de femmes, les médecins et pharmaciens ont été reçus à tour de rôle par le colonel Mamady Doumbouya et ses hommes au palais du peuple.

- Rencontre avec les faîtières d'Organisations de jeunesses et de femmes;

Une centaine d'organisations ont répondu à l'appel du CNRD, dans les échanges, il a été question pour les jeunes et les femmes de présenter au colonel, leurs préoccupations et éventuellement leurs visions de la transition en cours. Parmi les nombreux problèmes évoqués, il y'a le problème d'emploi jeunes, la représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de prise décisions,... . La question qui semblait diviser les jeunes est le recyclage ou non des personnes ayant contribué à promouvoir le troisième mandat du président Alpha Condé. D'aucuns estiment qu'il ne faut pas les recycler, pendant que d'autres, notamment ceux qui en ont fait la promotion et qui étaient dans la salle estiment qu'il ne faut exclure personne.

NB: Les jeunes de l'axe Hamdalaye-Kagbélé, autrement appelé l'axe de la démocratie étaient représentés dans la salle, à leur prise de parole, ils ont plaidé pour une implication de leur représentant dans les prises de décisions.

- Rencontre avec les représentants des médecins et des pharmaciens :

Après les organisations faîtières de jeunesses et de femmes, le colonel Doumbouya s'est entretenu avec les représentants des médecins et pharmaciens de Guinée.

À l'image des autres rencontres tenues depuis le début des consultations, il a été question d'écouter ces deux corporations sur leurs préoccupations et leurs visions de la transition en cours.

L'autre information de la journée nous provient de la haute autorité de la communication. Suite à l'ordonnance autorisant à l'institution chargée de régulation des médias à poursuivre ses activités, la HAC, à travers un communiqué a adressé un message de remerciement au CNRD et informé l'ensemble des médias nationaux et internationaux de la reprise effective des ses activités.

Sur le plan religieux, une séance de prières et de sacrifices a été organisée par le secrétariat général des affaires religieuses, en présence des coordinations des sages des quatre régions naturelles. le secrétariat invite toutes les autorités religieuses à en faire de même, ce vendredi, 24 septembre dans toutes les mosquées et le dimanche, 26 septembre d'organiser de ferventes prières et des actions de grâce dans toutes les églises et paroisses de Guinée pour une transition réussie sous la direction du CNRD.

Un communiqué du CNRD nous apprend du réaménagement de l'heure du couvre-feu, qui passe désormais de minuit à 4 heure du matin à partir du Lundi 27 Septembre 2021.