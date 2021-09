Cote d'Ivoire: Électrification rurale - Baobab+ lève plus de 6 milliards Fcfa auprès de Norfund pour équiper un million de foyers africains d'ici 5 ans

Norfund, le fonds public d'investissement norvégien dédié au développement durable et au soutien des pays en voie de développement, investit plus de 6 milliards de Fcfa dans Baobab+ spécialisé dans la distribution de systèmes solaires domestiques en Afrique de l'ouest et à Madagascar.

Ce, pour l'aider à équiper 1 million de foyers africains en produits solaires et digitaux d'ici 5 ans.

Cette levée de fonds intervenue ce jeudi 23 septembre, selon Alexandre Coster, Pdg de Baobab+, va leur permettre de renforcer leur présence dans les pays historiques et également de déployer leurs activités au Nigeria et en République démocratique du Congo. « Baobab+ va équiper un million de foyers en produits solaires et digitaux d'ici 5 ans », indique-t-il.

« Je suis très heureux que nous ayons franchi cette nouvelle étape rendue possible grâce au travail incroyable réalisé par nos équipes sur le terrain depuis 5 ans. C'est une chance pour nous d'avoir Norfund à nos côtés pour avancer. Nous partageons beaucoup de valeurs communes », se félicite-t-il.

Tellef Thorleifsson, président directeur général de Norfund, pour sa part, a déclaré : "L'accès renforcé à l'électricité améliore considérablement le niveau de vie des personnes vivant dans des zones rurales ou pauvres. Au travers de ses activités, Baobab+ a démontré sa capacité à impacter de manière conséquente les localités dans lesquelles il opère. Norfund se réjouit de soutenir l'entreprise dans sa mission d'apporter de l'énergie solaire abordable à encore plus de ménages grâce à notre premier investissement dans le marché des systèmes solaires domestiques en Afrique francophone".

Pour M. Tellef, cette levée de fonds est l'opportunité de soutenir une entreprise durable à fort impact social. Pour Baobab+, l'accès à l'énergie est également un tremplin pour permettre à chaque foyer africain de prendre part à la révolution digitale.

Présent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et à Madagascar, cette entreprise a déjà équipé 220 000 foyers en produits solaires, utilisés par plus de 1.2 million personnes.