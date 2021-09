Madagascar: Portrait / Tsito Razafindrasata - Une pépite trop longtemps ignorée !

Tsito Razafindrasata a de qui tenir car il est le fils de Hery Kely du FC BFV de la grande époque.

l sait tout faire. Pour preuve, il a provoqué le penalty que Bela avait transformé lors du match contre les Kabwe Warriors zambiens dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Il, c'est Tsito Razafindrasata dont nous faisons aujourd'hui le portrait, sans pour autant réussir à tout dire sur l'immense talent de ce jeune garçon de 25 ans.

Réussir à se faire élire homme du match opposant les Barea locaux à l'Afrique du Sud alors qu'il venait de fêter ses 21 ans. L'exploit devait suffire au sélectionneur national à le titulariser parmi les expatriés mais ni Franklin Andrianarivo, l'entraîneur durant ce Cosafa Cup à Polokwane, en Afrique du Sud, ni Nicolas Dupuis présent sur les lieux, ne lui en ont tenu rigueur. Tsito Razafindrasata présentait pourtant le profil d'une véritable pépite. Chrétien depuis sa tendre enfance, Tsito ne rate jamais la messe du dimanche.

Mais il aime aussi se retrouver en famille. Bien entendu, c'est également un adepte des jeux vidéos, comme tous les adolescents de son âge. C'est un inconditionnel de Lionel Messi dont il imite la façon de jouer, mais également le comportement en dehors du terrain. De nature un peu timide, Tsito apprécie s'exprimer sur un terrain de foot du haut de ses 177 cm.

Il a, comme tous les professionnels, franchi les paliers en commençant par les écoles de football dont Horizon, Herofoot et l'Etoile Filante de Yves Rabemaromanga, le plus grand formateur des jeunes. Il est entré de plain-pied en première division avec JET Mada qui s'enfilait les victoires sous la présidence de Herivelo Andriamanga. Une transaction plus tard, Tsito est arrivé au JET Kintana avec tous ses coéquipiers dont son grand frère Tsiry et son ami de toujours, Carlos. Vient ensuite le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy qui voulait, et pour de suite, une équipe compétitive pour sa campagne africaine.

Le choix du maire d'Andoharanofotsy s'est porté sur Tsito pour animer sa ligne offensive. Et après cette qualification arrachée aux Kabwe Warriors, pourtant un club de légende du football zambien, il ne serait pas étonnant de voir en Tsito un cadre voir un titulaire en puissance. Car autant le dire, l'entraîneur du CFFA, Titi Rasoanaivo, sait reconnaître le vrai talent. Et ce jeune garçon dont le jeu a profondément mûri, en est un. Mieux encore, et pour le député Andry Ratsivahiny, il est grand temps de mettre le talent de Tsito au service des Barea. C'est certain, il va faire peur aux Congolais lors de la double confrontation en octobre.