Madagascar: Volley-ball / Sommets nationaux - GNVB et Stef'Auto filent en demies

Le dernier carré des championnats de Madagascar de volley-ball seniors 2021 est constitué. Et comme une évidence, les favorites sont au rendez-vous des demi-finales. Les quarts de finale disputés, hier, au Gymnase d'Ankorondrano n'étaient qu'une simple formalité de passage pour les tenantes du titre.

Comme attendu, les volleyeuses du Stef'Auto en quête d'un treizième titre balaient tout sur leur passage. Hier au stade des quarts de finale, les filles du Squad ont été les victimes de Jessie et compagnies. Elles se sont imposées par 3 à 0, et ce comme à l'entraînement. Les protégées de Gildas ont enlevé le premier set par 25 à 11, le second set par 25 à 15 et le troisième set par 25 à 11. Plus techniciennes que leurs adversaires, à aucun moment de la rencontre les Tamataviennes n'ont été inquiétées et elles ont réussi ce qu'elles ont entrepris sur le terrain. En demi-finales, les championnes en titre affrontent les joueuses du MVBC. L'équipe du MVBC a éliminé les filles d'Ihosy en trois sets, 25-8, 25-10 et 25-10. L'autre affiche oppose les deux formations d'Analamanga à savoir Bi'AS contre ASI Itaosy. Les deux équipes ont battu respectivement Stef'Auto 2 (3 sets à 1) et AMVB ( 3 sets à 0).

Chez les hommes, la qualification de la Gendarmerie Nationale Volley-Ball (GNVB) n'était plus une surprise. La bande à Manou a validé le ticket pour le dernier carré en éliminant VBC Mama par 3 sets à 1. Les deux premiers sets étaient à l'avantage des gendarmes par 25 à 21 et 25 à 13. Menés par 2 sets à 0, Kem's et consorts du Mama ont décidé de riposter. Le troisième set est revenu à l'équipe du Mama par 25 à 20. Au coude à coude tout au long du quatrième set, l'expérience d'Andry Be, Tsiory et compagnies ont fait la différence au final et enlève ce set par 25 à 19. La GNVB est en course pour son dixième titre cette année. La seconde équipe de la gendarmerie coachée par Eric Randriamparany, ancien capitaine de la GNVB et international malgache s'est également qualifiée pour les demi-finales. Odilon et sa bande se sont imposés face à la formation du Pole en trois sets, 25-19, 25-20 et 28-26.

