Angola: L'Agence des déchets encourage les « entreprises vertes »

Luanda — L'Agence nationale des déchets a estimé, mercredi, à Luanda, qu'il est nécessaire d'investir dans les entreprises vertes, car c'est l'avenir de la durabilité.

Selon la présidente du conseil d'administration de l'institution, Nelma Caetano, qui s'exprimait en marge d'une rencontre avec les lauréats de la 1ère édition du concours Climate Launch Angola, d'ici décembre prochain une plateforme sera créée pour évaluer les qualités et résultats quantitatifs des matières sur les déchets.

Pour que ce projet devienne effectif, a-t-elle indiqué, il existe un protocole d'accord avec Acelerangola, l'organisation responsable du mouvement des startaps visant la durabilité environnementale et à l'économie circulaire.

Nelma Caetano a souligné que les gagnants ont créé leurs entreprises vertes, bien que l'agence ait promu le concours national, ajoutant que la prochaine phase sera régionale (Afrique), dans ce début de l'Angola.

Selon la responsable, il est temps pour les banques commerciales d'inclure ce segment d'activité dans leurs portefeuilles de financement, soulignant que l'agence modernisera les services et intensifiera les actions d'inspection.

Les trois startups gagnantes, notamment Angowaste, Kiapembe Energy et Bio Ri-se passeront à la phase régionale de l'Afrique, prévue au Mozambique, avec la dispute des demi-finale et finale entre le 27 et le 28 de ce mois.

Ce concours vise à contribuer à la croissance économique et technologique de l'écosystème entrepreneurial, en partenariat avec l'Agence nationale des déchets, les ambassades de Suède et des États-Unis d'Amérique, IdeiaLab, l'Union européenne et EcoAngola.