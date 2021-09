Ile Maurice: Port - La Santé recrute des inspecteurs sanitaires

L'ouverture des frontières passe aussi par la reprise des activités des navires de croisières attendus d'ici novembre et d'opérations de manutention. Dans cet élan, le ministère de la Santé envisage de recruter des Public Health and Food Inspectors sur contrat. Ces derniers doivent être âgés de moins de 70 ans et détenir un Diploma in Sanitary Science.

Des inspecteurs sanitaires seront déployés dans plusieurs zones du port pour veiller que membres d'équipage et du port appliquent les mesures sanitaires anit-Covid-19 lorsque les navires sont amarrés à quai et pour s'assurer que seuls les membres d'équipage accèdent au pont. Toute personne qui pénètre dans le port doit porter un masque et le changer de manière régulière, et utiliser du gel hydroalcoolique.

Les navires seront dans l'obligation d'effectuer une quarantaine dans l'attente des tests d'usages et ceux devant subir des réparations ou en attente dans la rade seront suivis par les officiers sanitaires.

Les passagers des bateaux de croisières devront également se soumettre à des vérifications et tests d'usage avant leur arrivée sur la terre ferme.