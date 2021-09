Ile Maurice: Vaccination - la demande de révision judiciaire de Marion et Lokee refusée

La Cour suprême a rendu son jugement, ce vendredi 24 septembre, sur les demandes de révision judiciaire déposées par Joseph Lindsay Mario Marion et Deenarain Lokee, contre le ministère de la Santé et l'Etat, qu'elle a traitées ensemble.

Les plaignants ont également demandé au départ un «stay of execution» des règlements de la Santé restreignant l'accès à certaines lieux (scolaires, de soins) aux personnes non vaccinées contre le Covid-19.

Les plaignants voulaient un jugement «académique», vu que les règlements avaient changé entre temps.

Toutefois, les juges Narain et Lau Yuk Poon ont rejeté la demande des deux. Ils ont au passage égratigné les représentants légaux des plaignants : «At the outset of the hearing, we very exceptionally exercised our discretion to allow an amendment to the heading of the Motion Papers to replace the "Ministry" by the "Minister" of Health and Wellness as first respondent. It should have been obvious from the start to the applicants' legal advisers that regulations are made by the Minister, and not by the Ministry, and we deplore such laxity and lack of rigour on the part of the legal advisers.»