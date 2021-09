Sénégal: Urbanisation et améagement des poles urbains - La dgpu engage un diagnostic externe

Après l'étude interne, un diagnostic externe des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose vient d'être lancé hier, par le délégué général de la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du lac rose (Dgpu). Ce diagnostic s'intéresse aux aspects socio-économique et écologique.

Après l'étude interne sur les structures organiques, la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu) vient d'engager l'étude externe qui s'intéresse au cœur de métier à savoir le triptype socio-économique-écologique. Le Délégué général à la promotion des pôles urbains (Dgpu), Diène Farba Sarr a procédé hier, jeudi 23 septembre, à Dakar, au lancement des travaux de diagnostic externe. Dans son mot d'ouverture, il a invité le privé national à investir dans les pôles urbains. «Je lance un appel au privé national à venir occuper, par l'investissement et l'audace, toute la place qui lui revient naturellement dans la mise œuvre des politiques de développement du Sénégal ».

Avec l'avènement des pôles, plusieurs infrastructures ont surgi de terre comme le Centre international de conférences Abdou Diouf, la première tranche du programme immobilier de GETRAN, les programmes immobiliers de SENEGINDIA et de TEYLIUM, les sphères ministériels, l'hôtel 5 étoiles Radisson Blue, le Datacenter de Tigo, la Cité du Savoir, l'Université Amadou Mokhtar Mbow, un marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs, une usine montage d'ambulance, un parc industriel, le siège de l'Etat-major de la gendarmerie nationale... ».

Des experts interne et externe vont sur la base des thèmes relatifs à la gouvernance ; planification spatiale et aménagement foncier ; construction d'une ville durable ; voiries et réseaux divers, infrastructures, équipement et édifices ; financement des investissements et promotion de l'économie locale donner des réponses précises sur toutes ces problématiques. Compte tenu du calendrier très chargé des parties prenantes, les travaux vont poursuivre jusqu'au 27 novembre prochain.