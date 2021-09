Sénégal: Réalisation des tests - La célérité des diagnostics, l'avantage comparatif du Sénégal

Tous les échantillons reçus à l'Institut Pasteur de Dakar sont traités en moins de 24 heures. Cette célérité dans le diagnostic a permis au Sénégal d'éviter la catastrophe, de maîtriser la chaîne de transmission, en identifiant rapidement tous les cas contact, de traiter précocement les malades Covid-19. Cette analyse a été livrée par l'Administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar, le Docteur Amadou Sall, dans un entretien accordé au Soleil.

L'Institut Pasteur de Dakar a été un maillon essentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus au Sénégal. Son équipe travaillait presque à feu continu. Elle n'avait pas le choix car la durée de présence de tout échantillon ne doit excéder 24 heures dans leurs locaux. C'est cette célérité dans la réalisation des analyses qui servira à rompre la chaîne de transmission et, en cas de confirmation d'un cas, de traiter le patient, réduisant ainsi les risques de l'évolution de son état vers des formes graves.

« Nous nous sommes fixé des objectifs. Il s'agit de tester tous les prélèvements reçus à l'Institut Pasteur avant 24 heures. Cette identification rapide des cas permet de rompre la chaîne de transmission. Cette performance a été saluée », confie Docteur Amadou Sall, Administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. L'autre avantage de la réduction du temps de l'analyse, c'est la prise en charge précoce des malades car plus le temps passe, plus le sujet court le risque de basculer vers des formes sévères.

« Plus un patient se rend très tôt à l'hôpital, moins il s'expose à des complications », déduit le médecin qui a relevé en outre le fait de réaliser des tests dans un temps si court a facilité le traçage des personnes qui ont été en contact avec le cas positif. « Cela nous a permis d'identifier les cas contact et de prévenir une circulation à grande échelle du virus qui pouvait poser des problèmes dans la prise de décision », a noté Dr Sall.

Décentralisation des tests

En plus de la confirmation ou de l'infirmation d'une contamination, l'Institut Pasteur a réalisé des études dans le domaine du diagnostic, sur les tendances de la chaîne de transmission et dans une certaine mesure sur la recherche clinique en collaboration avec les médecins et l'équipe du Pr Moussa Seydi de l'hôpital de Fann. « L'Institut Pasteur de Dakar fait des recherches pour voir quelles sont les molécules qui empêchent aux patients d'aller vers la sévérité et lorsqu'ils sont dans cet état d'être traités », a ajouté le virologue, qui a mesuré tout le poids de la décentralisation du diagnostic à Touba, Kolda, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Matam et Richard-Toll, sans compter la formation des techniciens du laboratoire de Thiès.

« L'une des raisons du succès du Sénégal, c'est la décentralisation du diagnostic », avance le médecin qui a mentionné leur contribution à la réflexion et à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du ministère de la Santé et du Gouvernement du Sénégal. Le scientifique estime que la deuxième place occupée en matière de riposte contre la Covid-19 est fondée sur les critères objectifs. D'autant plus qu'au Sénégal, il y avait eu un consensus sur plusieurs aspects et à tous les échelons. « C'est une fierté pour nous d'occuper cette deuxième place. C'est un travail d'équipe qui a été fait au Sénégal où nous avions un consensus au niveau national aussi bien pour les aspects techniques que sur la dynamique de la mobilisation des ressources et également l'engagement des autorités », analyse l'administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar. En dépit de ces acquis, le chercheur invite à la prudence, à la vigilance car avec la maladie à coronavirus, rien n'est acquis de manière définitive. « Il faut toujours être plus vigilant. Car la Covid-19 nous a appris à être humbles en matière de gestion des problèmes de santé publique. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore comprises », invite le Dr Sall. Avec la maladie à coronavirus, tout peut changer à tout moment.