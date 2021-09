Congo-Kinshasa: Sensibilisation contre la Covid-19 - Retour sur la participation de SANRU asbl au Festival National de Gungu

Quelques mois après que le Ministère de la Santé ait confirmé la présence de la pandémie à COVID-19 sur le territoire national, Sanru asbl s'était engagé résolument dans la sensibilisation des populations congolaises qui étaient encore sceptiques face à cette pandémie. Cette organisation non gouvernementale s'est illustrée en participant au Festival de Gungu qui s'est tenu pendant 5 jours au Musée national de la RDC.

A cet effet, plusieurs autorités avaient rehaussé de leurs présences ce Festival à savoir, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Lingwala, les protagonistes de la Riposte contre la Covid-19 dont SANRU et le Secrétariat Technique de la Riposte menée par le professeur Muyembe et tant d'autres invités. Ce festival était centré sur l'impact de la pandémie du Covid -19 dans le milieu culturel. Le deuxième jour a réuni les participants autour d'une table ronde culturelle pour un échange d'idées sur différents sujets en rapport avec la pandémie à Covid-19. C'est en ce deuxième jour que SANRU a présenté les résultats de son apport dans la lutte contre la Covid-19 par son Conseiller Stratégique et Technique Senior, Dr Adrien Nsiala.

SANRU a présenté son apport dans l'atténuation de l'impact COVID-19 pour l'amélioration de la couverture santé universelle en RDC. Grâce aux financements des bailleurs Fonds Mondial, GAVI et ASDI, SANRU a appuyé et continue d'appuyer les activités de communication des risques et engagement communautaire et approvisionne le pays avec les Tests et consommables de laboratoire et des équipements de protection individuelle pour les prestataires et la communauté engagée dans la riposte.

Il s'agit principalement des activités d'approvisionnement des équipements de protection individuelle aux Formations sanitaires et aux prisonniers, la dotation des masques avec visières à la police de circulation routière, la dotation des tests de dépistage rapide de la Covid-19 à l'INRB et consommables de laboratoire. Il s'agit aussi du branding des bus Esprit de vie avec des messages de sensibilisation, de l'installation des panneaux géants simples et lumineux, de la production des affiches en langues nationales et d'autres activités en cours, particulièrement la sensibilisation de la population par les relais communautaires, les médias communautaires et les radios des marchés à Kinshasa et en provinces prioritaires touchées par la pandémie de la Covid-19.