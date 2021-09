Congo-Kinshasa: Pseudo-scandale au Ministère des Sports - La FECOFA se tire une balle dans le pied !

Un scandale qui n'en est pas un est répandu depuis ce jeudi matin dans la presse congolaise et met en cause le Ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde. Il s'agit d'un prétendu détournement d'un montant estimé à 1 million de dollars américains logé dans le compte de la Fédération Congolaise de Football Association.

Faisant foi à la documentation sur ce dossier, il s'avère que cette rumeur accentuée par l'Inspection Générale des Finances est un mensonge tissé de fil blanc pour discréditer le Ministre Nkonde dont la probité morale et le savoir-faire ne font l'ombre d'un doute.

Les faits...

Ayant piloté de manière responsable la réalisation des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs qui revêt de sa belle robe sous son leadership, le Ministre des Sports et ses services techniques dont la FECOFA avaient pris la résolution de tester ce stade et stabiliser le gazon synthétique par l'organisation d'un tournoi international. Tournoi devant réunir à Kinshasa 6 autres fédérations africaines devant jouer avec la RDC.

A en croire les correspondances consultées, la FECOFA avait procédé à l'élaboration d'un état de somme pour la prise en charge des équipes (Niger, Ghana, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville etc.) et l'organisation matérielle de la TIFOCO. Une étape reniée à ce jour par le Président a.i. de la Fédération, laissant ainsi entrevoir un manque d'organisation criant.

L'implication de l'IGF dans le dossier...

Alertés par certains cadres de la Fédération dont la tentative de faire marcher leur partenaire privé avec qui ils voulaient organiser le tournoi a échoué, les inspecteurs de l'IGF ont voulu faire la lumière sur cette question mais n'ont entendu que l'une des parties dans ce pseudo scandale.

La FECOFA prise à son jeu...

En déclarant auprès des Inspecteurs des Finances qu'ils n'ont pas émis un état de besoin à honorer par le Gouvernement, les dirigeants de la FECOFA insultent les Ministères de budget et des finances dont l'administration serait poreuse pour exécuter un paiement sur la seule parole du Ministre des Sports et sans soubassement aucun. Une légèreté que seule la FECOFA serait capable d'expliquer.

Certes, un paiement d'environ 1 million de dollars américains a été fait en faveur de la Fédération, cet argent est sur un compte en banque et non dans les mains de Serges Nkonde. Le tournoi international pour lequel l'argent a été débloqué attend toujours d'être organisé et de cela dépend l'homologation du stade de Martyrs.

L'organisateur du tournoi (FECOFA) a déjà lancé les invitations auprès des Fédérations concernées et avec cette folle rumeur on met en mal une organisation qui devait aider les Léopards à bien se préparer pour les échéances officielles à venir.