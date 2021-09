Congo-Kinshasa: 5ème édition du CINEF à Kinshasa - Clarisse Muvuba et Patience Barandenge se liguent pour impulser les femmes du 7ème ART en RDC

Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, accueille du 25 septembre au 1er octobre 2021, la grande messe du cinéma congolais. Le 7ème art sera, une fois de plus à l'honneur, à travers le Festival Cinéma au Féminin dont la 5ème édition met en exergue les prouesses, les talents et l'apport des femmes cinéastes qui ont marqué l'histoire légendaire de l'Afrique pour l'éveil et la civilisation africaine.

Mettre en lumière les œuvres et promouvoir les réalisations féminines dans l'art cinématographique est l'idéal de cette édition qui est parrainée par Mme Patience BARANDENGE, entrepreneuse et philanthrope congolaise. "Je n'ai pas hésité lorsque l'initiatrice du CINEF m'avait sollicité pour parrainer cette édition parce que moi-même je suis une cinéphile, une accro des films, théâtres, séries depuis mon enfance. Au-delà de tout, je suis une culturelle avérée. Dans toute sa diversité, je soutiens l'art qui est l'expression de la culture". Telle est la déclaration de la marraine du CINEF 2021 au cours d'une conférence de presse tenue le 21 septembre à l'Institut français de Kinshasa, qui est également partenaire du festival.

Pour sa part, Mme Clarisse MUVUBA, Directrice et initiatrice du CINEF a profité de l'occasion pour fixer l'opinion nationale et internationale sur la quintessence de ce festival qui vise à valoriser les talents féminins dans le 7ème art.

Pour elle, 14 réalisations cinématographiques dont 8 productions internationales et 6 nationales seront primées et récompensées sur 53 films sélectionnés pour cette édition numéro 5.

La remise des prix aura lieu au cours d'une grande soirée de gala au Fleuve Congo Hôtel qui sera agrémentée par la musique avec un public VIP. A cette occasion, une collecte de fonds sera initiée dans la salle pour soutenir les personnes défavorisées de la société au nom du CINEF.

Notons que la cérémonie d'ouverture du festival intervient ce 25 septembre à l'amphithéâtre du Collège Boboto dans la commune de la Gombe où l'entrée est gratuite au public.

Il s'agit d'une de maturité dont la particularité réside dans l'exposition photo consacrée aux femmes qui ont marqué l'histoire du continent noir dans leurs domaines respectifs.

«Il n'y a de véritable Renaissance que lorsque la femme est libérée» est le thème principal retenu cette année par les organisateurs dudit festival qui depuis 4 éditions, met en lumière les œuvres produites et réalisées par les femmes. Nous avons décidé, ensemble avec toute l'équipe, de rendre hommage, à travers une exposition photo, à ces femmes qui depuis l'Antiquité, ont brillé par leur courage et leurs prouesses historiques", a expliqué Clarisse Muvuba.

Cette thématique constitue une belle manière d'encourager l'épanouissement de la femme qui est au centre de l'évènement cette année. C'est aussi l'occasion de revisiter les prouesses des femmes africaines entrées dans le panthéon de l'histoire du continent des Antiquités à nos jours à travers des expositions photos.

"C'est ainsi que nous voulons célébrer à travers cet événement, la femme, le cinéma et la culture", a souligné la Directrice du CINEF.

Et d'ajouter : "la culture étant l'un des piliers du Chef de l'Etat pour sa présidence à la tête de l'Union Africaine dont le thème : «Arts, culture et patrimoine : levier pour construire l'Afrique que nous voulons » constitue la base même de la renaissance et offre une occasion de revenir sur nos racines.

Ainsi, le festival a mis aux avant-postes les dessous de cette même culture afin d'immortaliser ces femmes qui ont brillé par leurs prouesses.

Cinéma Sénégalais au rendez-vous !

A la fois festive et scientifique, le CINEF est aussi un cadre d'échange et des rencontres professionnelles. A cet effet, il est prévu l'organisation de deux panels sur le thème : « Femmes et histoires » et «Femmes et influenceuses».

Cette année, l'organisation a choisi le Sénégal comme pays invité d'honneur. "Nous confirmons la venue à Kinshasa, des actrices de la série phénomène «maitresse d'un homme marié » en la personne de Ndiaye Cir BA alias Djalika et Bineta Ndeye LEYE alias Laka ainsi que la créatrice de cette série Mme Kalisa SY", a-t-elle révélé.

Véritable cadre de promotion des œuvres produites et réalisées par les femmes, CINEF a pu sélectionner cette année une moisson abondante de 53 films dont 34 fictions (4 long-métrages et 30 courts-métrages), 16 documentaires (7 long-métrages et 9 court-métrages) et 3 séries venues de continents comme l'Afrique, l'Europe, les Amériques.

Pour cette 5ème édition, le comité organisateur a mis en place une équipe professionnelle des membres du jury composée des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour détecter les meilleures de réalisations féminines au niveau national et international.

Comme lors des éditions précédentes, les projections cinématographiques, ateliers et rencontres professionnelles sont les principales activités de cette année.

Hommages aux pionniers du 7ème art congolais

Outre l'atelier de production, la particularité de cette édition 2021 réside également dans la création d'une nouvelle rubrique dénommée « Rétrospective » des films congolais dont l'idéal consiste à rendre hommage aux tauliers du cinéma congolais.

Des cinéastes tels que Balufu Bukupa Kanyinda, Monique Phoba, Roger Kwami, Jean-Michel Kibushi, Zeka Laplaine et Djo Tunda Wa Munga. Tous ces génies du 7ème art seront mis sur le devant de la scène.

Musée national de la RDC, Ciné+, le Centre culturel Collège Boboto, la place commerciale 7ème Rue Limete ainsi que le Fleuve Congo Hôtel sont des sites retenus pour abriter cette 5ème qui s'annonce fracassante dans la Capitale Kinoise.

Que vive le Cinéma !

Bonne évasion !