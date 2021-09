Ile Maurice: Covid-19 - Les activités autorisées à partir du 1er octobre

Partagez cet article

Il faudra obligatoirement être vacciné pour prendre un verre dans un bar ou faire du sport en salle. Les pique-niques seront autorisés à la plage à certaines conditions. Les courses hippiques et les discothèques restent fermées... Voici quelques-uns des changements prévus à partir du 1er octobre, annoncés par le ministre de la Santé, ce vendredi 24 septembre.

Kailesh Jagutpal a détaillé ces changements lors de la conférence de presse du National Communication Committee :

Centres de sport, gymnases, complexes sportifs : avant, le maximum autorisé était de 50 personnes. A partir du 1er octobre, ces centres seront accessibles à tout le personnel et à ceux qui fréquentent ces centres qui sont vaccinés. Ce sera le critère pour rentrer. Le nombre de personnes autorisées sera basé sur la dimension du centre. Une personne par 4m2. Le centre doit afficher combien de personnes il peut accueillir. Le ministère recommande une bonne aération.

Accès aux centres sociaux, village hall, municipal hall, social welfare centre, youth centre, community centre... L'accueil des adultes sur ordre alphabétique est maintenu.

Lieux de culte : le nombre de personnes autorisées passe de 50 à 100. Mais les autorités recommandent que les personnes soient vaccinées et de garder la distanciation physique et une bonne aération.

Bazars : le contrôle à l'entrée et à la sortie reste identique pour éviter la foule.

Cérémonies religieuses : le maximum de 50 personnes passe à 100. Encore une fois, l'espace doit le permettre, la vaccination est recommandée, tout comme la distanciation physique et l'aération.

Mariages et funérailles : passe de 50 personnes à 100 personnes autorisées. Idem : de préférence vaccinées et distance et aération.

Evénements socioculturels : de 50 personnes à 100 personnes. Mêmes précautions.

Courses hippiques : pas de changement. Toujours en huis clos.

Plages : la restriction aux activités sportives est levée. A partir du 1er octobre, on pourra pique-niquer mais pas de groupes de plus de 30 personnes.

Restaurants, food-courts et fast-foods : pouvaient opérer mais avec une distance de 2m entre les tables et aération. Dorénavant ils peuvent commencer à opérer normalement mais accès recommandé aux vaccinés, toujours avec distanciation physique et aération.

Discothèques toujours fermées.

Cinémas, théâtres : autorisés à rouvrir avec personnel vacciné et accessible au public à 50 % de leur capacité. A l'entrée, il doit être précisé combien de personnes peuvent être accueillies en fonction de l'espace.

Bars, casinos, gaming houses : pourront rouvrir en donnant accès aux vaccinés seulement. Tant le personnel que les clients adultes. Obligatoire. Avec mesures sanitaires toujours.

Un règlement viendra dans la semaine.

146 décès de patients atteints de Covid depuis mars

Le ministre a également donné les derniers chiffres concernant le Covid-19 :

3 753 personnes sont en quarantaine, dont notamment, 417 sont des passagers, 128 qui vont voyager et 3 204 sont en auto-isolement.

Patients positifs depuis 5 mars à aujourd'hui : 14 567. 12 517 sont guéris.

Dernières 24 heures : 108 positifs.

A l'hôpital ENT, il y a 45 patients ; 4 sous respirateur, 21 sous oxygène, 21 sous observation.

On compte 1 638 citoyens positifs vaccinés en isolement chez eux.

Décès : depuis le 5 mars, il y a eu 65 décès directement liés au Covid. 12 étaient complètement vaccinés, un avec une seule dose et 52 pas vaccinés (donc 80 % décédés pas vaccinés 18 % vaccinés, 1,5 % une dose)

Les patients morts atteints du Covid-19 mais dont ce n'est pas la cause directe, ce sont d'autres maladies, des comorbidités, sont au nombre de 81 (10 vaccinés - 12%, deux une dose - 2.5 %, 61 pas vaccinés 85 %)

Au total, en tout, 146 patients positifs au coronavirus sont décédés cette année.

Kailesh Jagutpal a également fourni les détails de la vaccination :

1er dose : 849 326 (67,1% de la population)

2e dose : 793 269 (62,7 %)

Rodrigues :

1er dose : 24 453 (53,9 %)

Totalement vacciné : 20 227 (46,5 %)

Vaccination pour les moins de 18 ans :

Le pays a reçu 76 000 doses Pfizer, comme il y a besoin de deux doses à intervalle de 21 à 28 jours, 38 025 enfants pourront en recevoir.

Elle touchera les élèves de 15 à 17 ans, des Grades 10, 11, 12. La campagne commencera à partir de mardi 28 septembre.

Ce sont des équipes mobiles qui vont aller dans les écoles (10 équipes dans 10 écoles par jour).

Les parents sont au courant des dates et des écoles. Il y a un Consent form à remplir. Ils peuvent accompagner leurs enfants.

Cette campagne se poursuivra jusqu'au 28 octobre. Ensuite, la 2e dose à partir 21 octobre.

188 établissements scolaires sont concernés : 69 collèges d'Etat, 100 privés et 19 centres MITD.