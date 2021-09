Congo-Brazzaville: Bourse d'études d'Ashinaga à l'endroit des étudiants orphelins d'Afrique

L'Initiative d'Ashinaga pour l'Afrique (IAA) est un programme international de leadership visant à développer la prochaine génération de leaders qui pourront contribuer au développement de l'Afrique subsaharienne. Les boursiers de l'IAA sont des étudiants ayant perdu l'un ou les deux parents et sont engagés à retourner chez eux, ou tout du moins dans la région de l'Afrique subsaharienne, pour y amorcer le changement, l'innovation et le développement. L'IAA donne accès à un soutien financier complet pour étudier à l'université à l'international, y compris les frais de scolarité, de logement, de voyage et autres frais nécessaires.

Critères d'éligibilité

Date limite : 28 janvier 2022

La candidature à l'IAA 2022 est ouverte aux étudiants qui remplissent les conditions suivantes :

Ont perdu leur père, leur mère, ou les deux.

Ont terminé leur cycle secondaire et obtenu leur baccalauréat (les baccalauréats techniques, technologiques et professionnels ne sont pas acceptés) après le 2 août 2019, en 2020, en 2021 ou l'obtiendront avant le 28 février 2022.

Ont la citoyenneté́ et complété́ ou vont compléter leur éducation secondaire dans l'un des pays suivants : Angola, Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Sont nés après le 1er septembre 1999.

N'ont pas les capacités financières pour étudier à l'université́ jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme.

Parlent couramment le français, l'anglais ou le portugais.

Ont été régulièrement classé(e)s parmi les meilleurs de la classe pendant les trois dernières années de lycée. Les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 12/20 au baccalauréat ont une chance limitée d'être acceptés.

Peuvent participer aux deux programmes préparatoires d'Ashinaga, qui se déroulent sur une année, préalables à l'entrée à l'université.

Sont engagés à retourner chez eux ou en Afrique subsaharienne, afin de contribuer activement à la société́ africaine après avoir été diplômés.

N'ont pas de personne à leur charge qui viendrait interférer avec la poursuite de leurs études.

Sont en bonne santé et capables d'étudier à l'international.

Comment postuler

Le processus de candidature à l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique comporte deux étapes :

Inscription : tout candidat à l'IAA doit au préalable confirmer son éligibilité en s'inscrivant. Seuls les étudiants qui s'inscrivent au programme et qui sont jugés éligibles recevront le formulaire de candidature, qui leur permettra de passer à l'étape suivante. Toute décision sur l'éligibilité d'un candidat se fera sur la base des critères susmentionnés ainsi que sur leur record académique. Nous attendons des candidats des résultats académiques qui refléteront un niveau assez élevé pour suivre sans problème l'année préparatoire intensive.

Candidature: Dans un délai d'un mois à compter de la date d'inscription, les candidats jugés éligibles recevront un email avec un lien pour compléter leur candidature.

Nous vous recommandons fortement de postuler en ligne.

Étape 1

Créez un nouveau compte en cliquant "S'inscrire" en bas de la page

Étape 2

Vous recevrez un e-mail (veuillez vérifier votre boîte à spam/junk) contenant les instructions pour commencer votre inscription.

Étape 3

Complétez votre profil d'éligibilité pour confirmer que vous êtes éligible pour le programme.

Étape 4

Suivez les instructions pour remplir le formulaire d'inscription du candidat.

Documents à soumettre

Inscription

La photo ou la copie scannée d'au moins un des documents suivants : carte d'identité nationale, passeport ou extrait de naissance.

Une photo ou copie scannée du dernier bulletin scolaire/relevé de notes de votre dernière année au lycée (dernier trimestre ou semestre, ou le relevé annuel).

Une photo ou la copie scannée de l'attestation de réussite au baccalauréat ou quelconque autre justificatif de la complétion des études secondaires (si applicable**).

*Les candidats dont les résultats de fin d'études secondaires (baccalauréat) ne seront disponibles qu'en février 2022 doivent soumettre leur résultats dès réception de l'attestation de réussite.

Noter: tous les documents doivent être soumis en anglais ou en français. Si les documents ne sont fournis dans aucune de ces deux langues, le candidat devra les faire traduire par un organisme officiel.

Pour faire votre candidature en ligne, vous devez vous inscrire sur ce portail. Une fois inscrit, vous utiliserez votre compte pour accéder à votre candidature et la soumettre.

Nous vous encourageons fortement à postuler en ligne en utilisant ce portail. Toutefois, si cela n'est pas possible, vous pouvez également vous inscrire à l'aide de notre formulaire de candidature sur papier. Après avoir téléchargé et complété le formulaire, vous devrez envoyer le formulaire scanné et tous les documents requis à admissions.fr@ashinaga.org

Veuillez lire le guide du candidat pour obtenir tous les détails sur le programme et pour un soutien avec votre candidature. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, veuillez envoyer un e-mail à admissions.fr@ashinaga.org.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel Initiative d'Ashinaga. Vous pouvez également trouver le formulaire d'inscription ici.

Cette candidature et le processus de sélection sont gratuits. Toute personne demandant paiement à n'importe quelle étape du processus le fait contre la volonté d'Ashinaga, et ne doit pas être payée.